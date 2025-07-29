Рынок оживает: 6,6 млрд грн выдано за «єОселя» только с начала года

Более 3,6 тысячи украинцев уже воспользовались программой «єОселя» в 2025 году. Общий объем выданных льготных кредитов на жилье составил 6,6 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики.

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За минувшую неделю выдано 157 кредитов на сумму 290 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

64 военнослужащих и представителей сектора безопасности

8 медиков

8 педагогов

2 ученых

Кредиты под 7% получили:

55 украинцев без собственного жилья

17 ВПО

3 ветеранов

Где выдано больше всего кредитов

Больше кредитов в рамках программы выдано в Киевской области (51), городе Киеве (27), Львовской области (12) и Ивано-Франковской области (10).

По типу недвижимости: 94 украинца получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 22 — объекты на стадии строительства. Еще 63 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

От старта программы в октябре 2022 года было выдано 18 451 кредит на сумму более 30,7 млрд. грн.

Напомним

Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.