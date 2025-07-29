Более 3,6 тысячи украинцев уже воспользовались программой «єОселя» в 2025 году. Общий объем выданных льготных кредитов на жилье составил 6,6 млрд грн. Об этом сообщает Минэкономики.
Рынок оживает: 6,6 млрд грн выдано за «єОселя» только с начала года
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
За минувшую неделю выдано 157 кредитов на сумму 290 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
- 64 военнослужащих и представителей сектора безопасности
- 8 медиков
- 8 педагогов
- 2 ученых
Кредиты под 7% получили:
- 55 украинцев без собственного жилья
- 17 ВПО
- 3 ветеранов
Где выдано больше всего кредитов
Больше кредитов в рамках программы выдано в Киевской области (51), городе Киеве (27), Львовской области (12) и Ивано-Франковской области (10).
По типу недвижимости: 94 украинца получили кредиты на жилье первой продажи, из которых 22 — объекты на стадии строительства. Еще 63 кредита выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.
От старта программы в октябре 2022 года было выдано 18 451 кредит на сумму более 30,7 млрд. грн.
Напомним
Банками-партнерами являются: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.
Комментарии