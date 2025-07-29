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29 июля 2025, 8:00 Читати українською

Соглашение любой ценой: почему ЕС пошел на торговые уступки Трампу

Торговые переговорщики Европейского Союза могут сразу же отпраздновать успех, заключив торговое соглашение с Дональдом Трампом. Если так, то вопрос должен быть таким: если это успех, тогда как выглядела бы неудача? Об этом пишет колумнист Breakingviews Пьер Бриансон. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Торговые переговорщики Европейского Союза могут сразу же отпраздновать успех, которого они добились, заключив торговое соглашение с Дональдом Трампом.
Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Торговое соглашение с США

Финансовые рынки и европейские промышленные лидеры, несомненно, вздохнут с облегчением после соглашения, объявленного в воскресенье президентом США и его коллегой из Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Основные экспортеры континента могут базировать свои инвестиционные и коммерческие планы на 15%-ной пошлине на импорт из США, принятой Комиссией. Это гораздо ниже, чем 30%-ная пошлина на европейские товары, которую Трамп обещал ввести 1 августа, при отсутствии соглашения, что, в свою очередь, было меньше, чем предыдущая угроза 50%.

Важно, что ставка применяется к европейским автомобилям, которые вместе с автомобилями японского производства избежали 25% пошлины на импорт автомобилей из США, а также к фармацевтической продукции и полупроводникам континента, которые могли бы столкнуться с карательными санациями, направленными на отдельный сектор.

Соглашение также позволяет европейцам отложить свои таможенные тарифы и другие запланированные ими меры. По крайней мере, определенный уровень неопределенности рассеялся.

Читайте также: ЕС готов «ударить» по автомобилям, самолетам и бурбону в ответ на пошлины США

Капитуляция Брюсселя

Однако уровень тарифов все еще является капитуляцией Брюсселя. Его нужно сравнивать не с угрозами Трампа, а со средним показателем 1,47% — ставка, ранее применявшаяся к европейским товарам, пересекающим Атлантику.

Лишь два месяца назад несколько правительств ЕС предупреждали, что 10% общегосударственный сбор, подобный полученному Великобританией, станет красной линией, которая должна спровоцировать определенную реакцию.

Помимо дополнительных торговых договоренностей, ЕС также пообещал импортировать больше энергоносителей — тратя $250 миллиардов в год на американскую нефть и газ, и мог бы инвестировать около $600 миллиардов в Штаты.

По крайней мере, так Трамп интерпретирует сделку. Непонятно, отражают ли эти цифры постепенные суммы, или какие временные рамки имел в виду президент. Хотя они и расплывчатые, эти обещания ЕС, по крайней мере, не выглядят очень обязательными.

Однако это нечеткое соглашение также свидетельствует о том, что воскресное заявление вряд ли будет последним словом. Даже при более низкой ставке тарифы нанесут ущерб экономике США.

Они либо принесут крайне необходимые доходы — источник гордости министра финансов Скотта Бессента, либо сократят импорт. Но они не могут добиться обоих одновременно.

И если предприятия ЕС увеличат инвестиции в США, полученные в результате потоки капитала нанесут ущерб торговому балансу. Все это означает, что профицит торгового баланса ЕС с США, объем товаров которых в прошлом году достиг 198 миллиардов евро, частично компенсированный дефицитом в размере 109 миллиардов евро по услугам, может не сильно сократиться в ближайшие годы.

Когда импульсивный и непредсказуемый президент больше не сможет отрицать разрушительное влияние своих тарифов, у него возникнет соблазн снова обвинить торговых партнеров США.

Странно, что ЕС, самый крупный в мире, не смог понять, что самый лучший способ борьбы с травлей — отстаивать свою позицию.

Источник: Минфин
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