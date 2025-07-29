Соглашение любой ценой: почему ЕС пошел на торговые уступки Трампу

Торговые переговорщики Европейского Союза могут сразу же отпраздновать успех, заключив торговое соглашение с Дональдом Трампом. Если так, то вопрос должен быть таким: если это успех, тогда как выглядела бы неудача? Об этом пишет колумнист Breakingviews Пьер Бриансон. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Торговое соглашение с США

Финансовые рынки и европейские промышленные лидеры, несомненно, вздохнут с облегчением после соглашения, объявленного в воскресенье президентом США и его коллегой из Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Основные экспортеры континента могут базировать свои инвестиционные и коммерческие планы на 15%-ной пошлине на импорт из США, принятой Комиссией. Это гораздо ниже, чем 30%-ная пошлина на европейские товары, которую Трамп обещал ввести 1 августа, при отсутствии соглашения, что, в свою очередь, было меньше, чем предыдущая угроза 50%.

Важно, что ставка применяется к европейским автомобилям, которые вместе с автомобилями японского производства избежали 25% пошлины на импорт автомобилей из США, а также к фармацевтической продукции и полупроводникам континента, которые могли бы столкнуться с карательными санациями, направленными на отдельный сектор.

Соглашение также позволяет европейцам отложить свои таможенные тарифы и другие запланированные ими меры. По крайней мере, определенный уровень неопределенности рассеялся.

Читайте также: ЕС готов «ударить» по автомобилям, самолетам и бурбону в ответ на пошлины США

Капитуляция Брюсселя

Однако уровень тарифов все еще является капитуляцией Брюсселя. Его нужно сравнивать не с угрозами Трампа, а со средним показателем 1,47% — ставка, ранее применявшаяся к европейским товарам, пересекающим Атлантику.

Лишь два месяца назад несколько правительств ЕС предупреждали, что 10% общегосударственный сбор, подобный полученному Великобританией, станет красной линией, которая должна спровоцировать определенную реакцию.

Помимо дополнительных торговых договоренностей, ЕС также пообещал импортировать больше энергоносителей — тратя $250 миллиардов в год на американскую нефть и газ, и мог бы инвестировать около $600 миллиардов в Штаты.

По крайней мере, так Трамп интерпретирует сделку. Непонятно, отражают ли эти цифры постепенные суммы, или какие временные рамки имел в виду президент. Хотя они и расплывчатые, эти обещания ЕС, по крайней мере, не выглядят очень обязательными.

Однако это нечеткое соглашение также свидетельствует о том, что воскресное заявление вряд ли будет последним словом. Даже при более низкой ставке тарифы нанесут ущерб экономике США.

Они либо принесут крайне необходимые доходы — источник гордости министра финансов Скотта Бессента, либо сократят импорт. Но они не могут добиться обоих одновременно.

И если предприятия ЕС увеличат инвестиции в США, полученные в результате потоки капитала нанесут ущерб торговому балансу. Все это означает, что профицит торгового баланса ЕС с США, объем товаров которых в прошлом году достиг 198 миллиардов евро, частично компенсированный дефицитом в размере 109 миллиардов евро по услугам, может не сильно сократиться в ближайшие годы.

Когда импульсивный и непредсказуемый президент больше не сможет отрицать разрушительное влияние своих тарифов, у него возникнет соблазн снова обвинить торговых партнеров США.

Странно, что ЕС, самый крупный в мире, не смог понять, что самый лучший способ борьбы с травлей — отстаивать свою позицию.