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15 июля 2025, 17:45 Читати українською

ЕС готов «ударить» по автомобилям, самолетам и бурбону в ответ на пошлины США

Европейский Союз утвердил обновленный перечень американских товаров на сумму €72 миллиарда ($84 миллиарда), на которые могут быть наложены ответные пошлины. Этот шаг является реакцией на объявленные Дональдом Трампом 30%-вые тарифы на импорт из ЕС. Об этом во вторник, 15 июля, пишет агентство Bloomberg.

Европейский Союз утвердил обновленный перечень американских товаров на сумму €72 миллиарда ($84 миллиарда), на которые могут быть наложены ответные пошлины.

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Детали списка контрмер

Европейская комиссия подготовила подробный документ на 206 страницах, в котором перечислены товары, которые могут попасть под пошлины. Изначально список был шире (€95 млрд), но его сократили после консультаций с бизнесом и странами-членами.

Больше всего могут пострадать:

  • Промышленная продукция: в целом на сумму более €65 млрд.
  • Самолеты (прежде всего Boeing): €11 млрд.
  • Автомобили: почти €8 млрд.
  • Машины и оборудование: €9,4 млрд.
  • Агропродукция: €6 млрд, преимущественно фрукты, овощи и алкогольные напитки, в частности бурбон.

В перечне также есть медицинское оборудование, электроника, игрушки, музыкальные инструменты и охотничье оружие. В то же время военная продукция под действие пошлин не подпадает.

Ход торгового спора

Конфликт обострился после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести 30%-ные пошлины на импорт из ЕС, если до 1 августа не будет заключено новое торговое соглашение. Сначала Трамп угрожал 50%-ными пошлинами, но после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился снизить ставку и отсрочить их введение.

Позиции сторон

Ведущие страны ЕС, такие как Франция и Германия, выступают за сдержанный, но готовый к эскалации подход. В то же время крупный европейский бизнес пытается остановить торговую войну. Сообщается, что глава LVMH Бернар Арно лично встречался с Трампом, лоббируя отказ от пошлин на товары класса «люкс», а автоконцерн Mercedes-Benz предложил механизм обмена квотами на автомобили.

Как работает тактика «зеркальных» пошлин в торговых войнах

Подготовка списка контрмер со стороны ЕС является классическим примером тактики «зеркальных» или «ответных» пошлин. Это основной инструмент в торговых войнах. Когда одна страна (в данном случае США) вводит пошлины на товары другой страны (ЕС), пострадавшая сторона отвечает собственными пошлинами на товары страны-инициатора.

Цель таких действий — не просто получить дополнительные доходы в бюджет, а оказать политическое и экономическое давление. Список товаров для ответных пошлин составляется очень тщательно, чтобы нанести максимальный ущерб ключевым и политически чувствительным отраслям страны-опонента.

Например, ЕС традиционно включает в такие списки:

  • Американский бурбон: Его производство сосредоточено в штате Кентукки, который представляет влиятельный республиканский лидер Митч Макконнелл.
  • Мотоциклы Harley-Davidson: производятся в штате Висконсин, который является важным «колеблющимся штатом» на президентских выборах.
  • Аграрная продукция (соя, апельсиновый сок): выращивается в штатах, являющихся электоральной базой Республиканской партии.

Таким образом, ЕС пытается создать ситуацию, когда американские фермеры и производители начинают давить на собственную власть, чтобы та отменила первоначальные пошлины.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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