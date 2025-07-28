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28 июля 2025, 15:17 Читати українською

ЕС обвиняет Temu в нарушении правил незаконной продажи продукции

Исполнительная ветвь ЕС, Европейская комиссия, предварительно признала Temu нарушающим правила блока по онлайн-контенту, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, пишет Bloomberg.

Исполнительная ветвь ЕС, Европейская комиссия, предварительно признала Temu нарушающим правила блока по онлайн-контенту, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноВ сообщении также отмечается, что оценка риска незаконных продаж Temu, проведенная в октябре, была неточной, а собственный анализ комиссии и тестовые закупки показали, что пользователи в ЕС имеют высокий риск получения опасных или поддельных товаров, таких как детские игрушки или электроника.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В сообщении также отмечается, что оценка риска незаконных продаж Temu, проведенная в октябре, была неточной, а собственный анализ комиссии и тестовые закупки показали, что пользователи в ЕС имеют высокий риск получения опасных или поддельных товаров, таких как детские игрушки или электроника.

«По нашему мнению, Temu далек от оценки рисков для своих пользователей по стандартам, требуемым Законом о цифровых услугах», — заявила в пресс-релизе руководитель ЕС по вопросам цифровых технологий Хенна Вирккунен.

«Безопасность потребителей в Интернете не подлежит обсуждению в ЕС».

Читайте также: Еврокомиссия начала расследование против китайской торговой площадки Temu

Напомним

Комиссия начала расследование дела Temu в прошлом году в соответствии с Законом об услугах по обработке данных (DSA) — масштабным нормативным актом, направленным на борьбу с незаконным и вредоносным контентом в Интернете.

Temu, подразделения китайской PDD Holdings Inc., были предъявлены обвинения, в частности в использовании дизайна, вызывающего зависимость, для удержания клиентов в покупках и неспособности остановить продажу незаконных товаров.

Отдельное расследование согласно законодательству ЕС о защите прав потребителей касается того, что комиссия считает «проблемными практиками», такими как ложные скидки и фальшивые отзывы.

Теперь Temu будет иметь право защищаться от выводов или взять на себя обязательство по решению жалоб комиссии. В случае невыполнения этих обязательств ей могут грозить штрафы, которые согласно Соглашению о деловых связях могут достигать 6% от его годового мирового объема продаж.

«Мы будем продолжать полноценно сотрудничать с Комиссией», — заявил спикер Temu.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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kingcity
kingcity
28 июля 2025, 16:19
#
«ЄС звинувачує Temu у порушенні правил незаконного продажу продукції» — о, виявляється незаконний продаж продукції повинен по певних правилах здійснюватись. А я досі наївно думав, що незаконний продаж — це заборонено та ще й наказуємо… :)))
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