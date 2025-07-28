ЕС обвиняет Temu в нарушении правил незаконной продажи продукции

Исполнительная ветвь ЕС, Европейская комиссия, предварительно признала Temu нарушающим правила блока по онлайн-контенту, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, пишет Bloomberg.

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Что известно

В сообщении также отмечается, что оценка риска незаконных продаж Temu, проведенная в октябре, была неточной, а собственный анализ комиссии и тестовые закупки показали, что пользователи в ЕС имеют высокий риск получения опасных или поддельных товаров, таких как детские игрушки или электроника.

«По нашему мнению, Temu далек от оценки рисков для своих пользователей по стандартам, требуемым Законом о цифровых услугах», — заявила в пресс-релизе руководитель ЕС по вопросам цифровых технологий Хенна Вирккунен.

«Безопасность потребителей в Интернете не подлежит обсуждению в ЕС».

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Напомним

Комиссия начала расследование дела Temu в прошлом году в соответствии с Законом об услугах по обработке данных (DSA) — масштабным нормативным актом, направленным на борьбу с незаконным и вредоносным контентом в Интернете.

Temu, подразделения китайской PDD Holdings Inc., были предъявлены обвинения, в частности в использовании дизайна, вызывающего зависимость, для удержания клиентов в покупках и неспособности остановить продажу незаконных товаров.

Отдельное расследование согласно законодательству ЕС о защите прав потребителей касается того, что комиссия считает «проблемными практиками», такими как ложные скидки и фальшивые отзывы.