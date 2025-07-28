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28 июля 2025, 9:16 Читати українською

Рынок долгосрочной аренды: цены растут, предложение сокращается

По Украине за первые полгода 2025 года количество активных объявлений об аренде квартир уменьшилось на 7%. Наибольшая разница между предложением в июне и январе 2025 года — на однокомнатные квартиры -9%. Для двухкомнатных — число объявлений уменьшилось на 8%, трехкомнатных — на 4%. Об этом говорится в аналитике OLX.

По Украине за первые полгода 2025 года количество активных объявлений об аренде квартир уменьшилось на 7%.
Фото: depositphotos

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Количество отзывов по Украине значительно возросло — прирост составляет 20%. Такая же тенденция касается 1-, 2- и 3-комнатных квартир, где число отзывов выросло на 20−22%. Предложение уменьшается, спрос продолжает расти (в среднем 14.7 отзывов на одно объявление), что и привело к повышению цен.

Медианная стоимость долгосрочной аренды в гривне по Украине выросла на 8%, наиболее весомо прибавили в цене 3-комнатные квартиры +33%, цены на аренду 1-комнатных и 2-комнатных повысились на 10% и 17% соответственно.

Как изменились цены

Наибольший рост медианной стоимости аренды 1-комнатной квартиры произошел в Сумах на 33%. Весомо выросла также стоимость в Одессе (+25%) и Житомире (+18%). На уровне января этого года цена осталась в Луцке и Днепре. Снижение цен произошло только в Черновцах на 2%.

Лидером по стоимости аренды 1-комнатной квартиры остается Ужгород, как в конце 2024 года, где цена в городе выросла еще на 10% и превысила стоимость в Киеве и Львове.

Наибольший рост цен на аренду двухкомнатных квартир произошел в Одессе +50% за полгода. На 21% выросла цена в Харькове и на 19% в столице. Неизменными остались цены в Виннице, Днепре, Житомире, Хмельницком и Черкассах.

Читайте также: Рынок вторичной недвижимости: как изменились цены на квартиры и дома

На 1% снизилась стоимость аренды в Ужгороде. Киев, Львов и Ужгород — сохранили лидерство по стоимости аренды 2‑комнатных квартир.

На рынке долгосрочной аренды 3-комнатных квартир первое место по росту цены за полгода заняла Одесса +66%. Киев имеет высокую медианную стоимость — 60 174 грн/мес с ростом цены на 30%, на 2-м месте Львов — 22 986 грн/мес, где цена снизилась на 8% за первые полгода.

Также увеличение стоимости аренды произошло в Житомире — на 20% и в Николаеве +11%. Не изменились цены в Виннице, Херсоне и Чернигове. Снижение цен произошло сразу в нескольких городах: Ужгород (-10%), Сумы (-8%), Львов (-8%), Хмельницкий (-5%), Ивано-Франковск (-1%).

Дома на рынке долгосрочной аренды: за первые полгода 2025 года произошел значительный рост отзывов на 38%. Количество предложений тоже увеличилось на 10%. Уровень спроса высокий учитывая, что на 1 объявление приходится 13 отзывов. Как следствие, медианная цена увеличилась на 64%.

Больше всего стоимость аренды дома выросла в Николаеве — на 50% и Одессе — на 45%. На месте остались цены в Кропивницком, Полтаве и Черкассах. В снижении стоимости отмечался Хмельницкий, где медианная цена упала на 50% и Ивано-Франковск (-25%). Самая высокая стоимость аренды дома в Киеве — 99 673 грн (+9%) и Ужгороде — 41 629 (+4%).

Коммерческая недвижимость

На рынке аренды коммерческой недвижимости в Украине наблюдается незначительный рост количества объявлений (+3%), однако спрос снижается: общее количество отзывов упало на 16%. Тем не менее за полгода медианные цены аренды выросли на 20%. Наибольший прирост в цене произошел на аренду офисов (+28%) и кафе, ректоров, кафе (+20%).

Что касается продажи коммерческой недвижимости в целом по Украине, то ситуация аналогична аренде: предложение растет на +15%, а количество отзывов падает -15%. Наибольший рост медианной цены зафиксирован для офисов (+11%), торговых помещений (+9%) и кафе, кафе, ресторанов (+9%).

По Украине медианная стоимость продаж коммерческой недвижимости повысилась на 2%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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