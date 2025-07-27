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27 июля 2025, 16:20 Читати українською

Рынок вторичной недвижимости: как изменились цены на квартиры и дома

В первом полугодии 2025 года большинство городов демонстрирует рост стоимости покупки квартир на вторичном рынке. Самые высокие цены остаются в Киеве, Львове, Виннице, Ужгороде, Одессе и Ивано-Франковске. Об этом говорится в аналитике OLX.

В первом полугодии 2025 года большинство городов демонстрирует рост стоимости покупки квартир на вторичном рынке.
Фото: depositphotos

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Вторичный рынок: квартиры и дома

В целом по Украине количество предложений о продаже квартир на вторичном рынке за первые полгода 2025 года выросло на 4%. Рост также касается предложений продажи 1-, 2- и 3-комнатных квартир, показавших прирост 3−5%.

Количество отзывов на продажу квартир по всей Украине уменьшилось на 9%. Наиболее значимое уменьшение отзывов произошло на 3-комнатные квартиры -14%.

Медианная стоимость квартир в долларах за первые полгода 2025 года выросла по Украине на 11%, наибольшее повышение +10% на двухкомнатные квартиры, однокомнатные и трехкомнатные выросли на 7% и 8% соответственно.

Как изменилась стоимость покупки квартир по Украине за первое полугодие

В большинстве областных центров цены на жилье растут в долларах. Если еще полгода назад цены в городах, находящихся под обстрелами врага и приближенных к зоне боевых действий, снижались, то сейчас они показывают рост.

Киев остается лидером по стоимости квартир среди областных центров, за ним — Львов, Ужгород и Ивано-Франковск. Наибольшее повышение цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксировано в Харькове, но, несмотря на это, цены не достигли уровня 2021 года и остаются достаточно низкими.

Больше всего стоимость покупки 1-комнатной квартиры выросла в Харькове (+22%), Одессе (+14%), Хмельницком (+12%) и Ивано-Франковске (+10%).

Без изменений остались цены в Запорожье, Львове и Сумах. Уменьшение стоимости произошло на -5% в Николаеве и Ужгороде, на -2% снизилась стоимость 1-комнатной квартиры в Виннице и на -1% в Тернополе. Как и раньше, высокая стоимость 1-комнатной квартиры остается в Киеве, а второе место занимает Львов.

В сегменте двухкомнатных квартир лидерами по росту цены в долларах стали Харьков (+21%), Черкассы (+12%) и Луцк (+11%). На уровне января 2025 г. остались цены в Кропивницком, и только в Житомире, сравнивая со всеми областными центрами, стоимость уменьшилась на 2%. Киев удерживает лидерство по стоимости 2-х комнатной квартиры с медианной ценой 110 999 USD, демонстрируя прирост на 8%.

Медиа стоимость 3-комнатных квартир выросла в Харькове (+19%), Чернигове (+16%) и Одессе +13%. Неизменной осталась цена в Сумах, а снижение медианной стоимости покупки трехкомнатных квартир произошло только в Николаеве — на 1%. Высокая стоимость остается в столице — 160 000 USD с ростом +7%.

Продажа домов на вторичном рынке.

На июнь 2025 года рынок продажи домов активизировался. Количество объявлений возросло во всех сегментах, наиболее весомо — на дуплексы, +36%. Число отзывов увеличилось на 23% по Украине на все типы домов, кроме таунхаусов, где произошло падение на 4%.

Цены на покупку в долларах выросли умеренно — наибольший рост на дома (+12%), в то время как стоимость таунхаусов за полгода не изменилась.

Наибольший рост цен на 18% за полгода произошел в столице, не изменились цены в Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Николаеве и Луцке. Падение цен зафиксировано в большинстве восточных и южных областных центров, в частности: Чернигов -17%; Харьков -12%; Запорожье -10%. Высокая стоимость покупки дома — в Киеве 234 000 USD (+18%), Львове 185 000 USD (+3%) и Ужгороде 165 000 USD (+7%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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