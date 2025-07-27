Сеть «Аврора» увеличила выручку на 27,8%

Крупнейшая украинская сеть магазинов формата one dollar store «Аврора» в первом полугодии 2025 года получила выручку 21,6 млрд грн (с НДС — 25,9 млрд грн), сообщил СЕО сети Тарас Панасенко.

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«За полгода: открыли 145 новых магазинов, команда — уже более 16 тысяч человек», — написал он.

По сравнению с первым полугодием 2024 года выручка выросла на 27,8%, хотя в прошлом году темп роста был выше — 46,7%.

Панасенко сообщил, что в настоящее время компания восстанавливает разрушенный логистический комплекс WestGate под Киевом, а в целом план на 2025 год — более 3 млрд грн инвестиций в Украине, тогда как в прошлом году «Аврора» отчитывалась о 2,5 млрд грн в развитие сети в Украине.

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Согласно предоставленным CEO данным, в первом полугодии этого года доля украинских товаров в ассортименте выросла с 46% до 50%, количество уникальных клиентов с более чем 10 млн до более чем 12 млн.

«Аврора» также отчиталась о 139 млн грн благотворительных взносов за шесть месяцев этого года, тогда как за прошлый год они составили 343,6 млн грн.