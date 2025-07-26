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26 июля 2025, 8:00 Читати українською

Транш Ukraine Facility урежут из-за невыполнения реформ

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти пригласили еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме — 3,05 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ, сообщил спикер. «Интерфакс-Украина».

Очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинские власти пригласили еще в июне, будет предоставлен в меньшем объеме — 3,05 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 обещанных Европейскому Союзу реформ, сообщил спикер.

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Что известно

«Украина подала четвертый платежный запрос 6 июня на частичную выплату (3 млрд евро вместо 4,5 млрд евро). Комиссия оценила запрос и 30 июня внесла предложение в Совет ЕС», — сказал Мерсье журналистам.

По его словам, четвертый транш является самым большим по сумме и объему реформ, которые необходимо осуществить. «Если все индикаторы будут выполнены, Украина получит 4,5 млрд евро, при этом необходимо осуществить 16 реформ», — разъяснил представитель ЕС.

Однако, отметил он, «в своем запросе Украина задекларировала выполнение 13 из 16 необходимых реформ, поскольку выполнение 3 других продолжается. Комиссия оценила 13 реформ как завершенные и предлагает Совету Е С выделить 3,05 млрд евро в качестве четвертого платежа в рамках Плана для Украины».

По словам Мерсье, из трех незавершенных реформ одна — это закон о территориальной организации исполнительной власти (так называемая «реформа децентрализации»), а другая — закон о реформе АРМА. Третья невыполненная реформа касается отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Согласно методологии частичных платежей, принятой в начале этого года, если реформа не завершена вовремя, соответствующая сумма приостанавливается сроком до 12 месяцев, в течение которых реформы могут быть осуществлены и осуществлены соответствующие платежи.

Это две недели назад Еврокомиссия сообщила, что определила размер четвертого регулярного транша по первой базовой компоненте программы Европейского Союза Ukraine Facility — он составит EUR3,05 млрд, что означает очередное уменьшение по сравнению с предыдущими траншами.

Выплата 4-го транша ожидается в августе.

Напомним

Первый регулярный транш Ukraine Facility, полученный Украиной в августе прошлого года, составил EUR4,2 млрд, в том числе грант EUR1,5 млрд, второй в декабре прошлого года — EUR4,1 млрд, из которых грант EUR1,5 млрд, а третий в начале апреля этого года — EUR3,5 млрд, в том числе грант EUR0,4 млрд.

Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что в 2025 году в рамках Ukraine Facility планировалось поступление около EUR12,5 млрд евро финансовой поддержки для Украины, из которых EUR1,5 млрд в виде грантовой поддержки. В обновленной в конце июня программе с МВФ прогноз финансирования по этой программе в этом году составляет $12,9 млрд.

В то же время, согласно условиям программы Ukraine Facility, объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.

В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.

«Мы уже потеряли за первый квартал EUR1,2 млрд. Из них EUR500 млн — это грантовые средства, потерявшие из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», — констатировал тогда Марченко.

Обновленная программа с МВФ предусматривает, что при базовом сценарии, при котором война завершится в конце этого года, внешнее финансирование для покрытия дефицита необходимо Украине в этом году в размере $42,8 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 июля 2025, 8:45
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Уважаемая редакция, а вы сами как ответственные журналисты проверяли эту информацию? Или может знаете на каких официальных сайтах ЕС есть подобные публикации?
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