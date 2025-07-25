Представители Международного валютного фонда и украинской власти планируют в ближайшие недели провести новые обсуждения по бюджету Украины на 2026 год, а также потребностям страны на последующие годы. Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет «Укринформ».
МВФ планирует обсудить с украинскими властями потребности страны на следующие годы
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Что известно
«В течение следующих недель представители МВФ и украинской власти, как ожидается, активизируют дискуссии по бюджету на 2026 год, а также оценке потребностей Украины как в 2026 году, так и в средней перспективе», — отметила представитель Фонда, комментируя возможность запуска новой программы МВФ для Украины.
Казак уточнила, что в ходе запланированных дискуссий стороны попытаются «составить эту комплексную картину».
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Напомним
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что война с россией конца не видна.
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