МВФ планирует обсудить с украинскими властями потребности страны на следующие годы

Представители Международного валютного фонда и украинской власти планируют в ближайшие недели провести новые обсуждения по бюджету Украины на 2026 год, а также потребностям страны на последующие годы. Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет «Укринформ».

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Что известно

«В течение следующих недель представители МВФ и украинской власти, как ожидается, активизируют дискуссии по бюджету на 2026 год, а также оценке потребностей Украины как в 2026 году, так и в средней перспективе», — отметила представитель Фонда, комментируя возможность запуска новой программы МВФ для Украины.

Казак уточнила, что в ходе запланированных дискуссий стороны попытаются «составить эту комплексную картину».

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Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что война с россией конца не видна.