XRP обновил исторический максимум, подскочив до $3,65.

Криптовалюта XRP продемонстрировала взрывной рост, прибавив более 20% за сутки и установив новый исторический максимум (ATH) на отметке $3,65. Аналитики связывают такой скачок с активностью институциональных инвесторов и мощным техническим прорывом на фоне высоких объемов торгов. Об этом в пятницу, 18 июля, свидетельствуют данные платформы TradingView.

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Новый рекорд и споры в сообществе

На момент написания материала актив торгуется на уровне $3,37, а его рыночная капитализация приблизилась к $200 млрд. Всего за последнюю неделю криптовалюта выросла почти на 40%.

Дневной график XRP / Источник: TradingView

Установление нового рекорда вызвало споры в криптосообществе. Часть пользователей и некоторые платформы, такие как Coinbase, считают, что предыдущий максимум был зафиксирован в январе 2018 года на уровне $3,84. Однако большинство аналитических ресурсов, в частности CoinMarketCap, указывают, что прошлый ATH составлял $3,40, поэтому текущее движение является обновлением исторического рекорда.

Прогнозы аналитиков

Главный аналитик Bitget Райан Ли отметил, что в случае коррекции ближайшей целью для снижения может стать уровень $2, а новой зоной консолидации — диапазон $2,65-$3. В то же время он подчеркнул, что индикаторы RSI и MACD сигнализируют о возможной краткосрочной перекупленности и необходимости «передышки».

В среднесрочной перспективе, при условии положительных новостей (например, одобрение ETF на базе XRP), цена может достичь $5,89. Некоторые аналитики прогнозируют, что к 2030 году, на фоне запуска новых продуктов от Ripple, стоимость XRP может достичь даже $10.