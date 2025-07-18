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18 июля 2025, 18:06 Читати українською

Радабанк получил новый штраф, на этот раз от Антимонопольного комитета

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на АО «АБ Радабанк» штраф в размере 8,17 млн грн за непредставление информации по требованию ведомства. Это уже второй крупный штраф, полученный банком в июле. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на АО «АБ Радабанк» штраф в размере 8,17 млн грн за непредставление информации по требованию ведомства.

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Причина штрафа

Основанием для наложения штрафа стало то, что Радабанк предоставил информацию на два требования Комитета не в полном объеме. АМКУ запрашивал обстоятельства получения одним из клиентов банковской гарантии.

Непредоставление полной информации было признано двумя отдельными нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции, за что и был наложен штраф. Бенефициаром банка является Татьяна Городницкая.

Предыдущие проблемы с регуляторами

Напомним, ранее в июле «Радабанк» уже был оштрафован Национальным банком Украины на 15 млн грн. Тогда причиной стали нарушения в сфере финансового мониторинга, в частности, ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода и недостатки процедуры проверки новых и существующих клиентов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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