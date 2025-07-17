Как государство поддерживает бизнес в прифронтовых регионах и что нужно делать

Почему прифронтовые территории нуждаются в большей государственной поддержке? Казалось бы, простой вопрос, но ответ на него до сих пор не дан. О том, какие изменения требуются в подходе к государственной поддержке предпринимательства в прифронтовых регионах, пишет в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев , глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Часто общаясь во время командировок с бизнесами в разных уголках страны, я слышу жалобы на проблемы, которые существенно усложняют ведение предпринимательской деятельности (и это не о ставках налогов). Они типичны для запада и востока, для севера и юга.

Однако масштабы этих схожих проблем увеличиваются в разы, чем ближе ты находишься к линии фронта.

Здесь труднее наладить и поддерживать производственные процессы, потому что почти весь рабочий день — одна большая необъявленная воздушная тревога. Здесь сложно добраться до работы из-за обстрелов и повреждений транспорта. Здесь большие перебои с энерго- и водоснабжением, потому что враг постоянно во что-то целится.

Здесь нужно чаще, чем в тылу, подвозить сырье и вывозить готовую продукцию, потому что лишний день или несколько часов на складе могут просто обнулить их. Здесь сложнее прокредитоваться, потому что любой залог может в любой момент превратиться в пепел, успешный бизнес с хорошей кредитной историей — в руины, а заемщик — умереть. Не все готовы заключать контракты и авансировать заказы с производителем, который работает фактически у линии фронта.

Государство в течение длительного времени делало вид, что не замечает разницы между регионами, где к врагу — один пушечный выстрел, и регионами в глубоком тылу (туда тоже, конечно, прилетает, нет у нас абсолютно безопасных территорий, но реже, чем в прифронтовые).

И оно из-за запущенных разнообразных программ поддержки не спешит, учитывая риски, подставлять плечо и более активно помогать прифронтовым регионам.

Далее коротко, на языке цифр

«Доступные кредиты 5−7−9%». С начала полномасштабного вторжения регионы в зоне высокого военного риска на 1 июля получили финансирование на 37 млрд грн. Это всего 11,5% от общих объемов финансирования (324,0 млрд грн), а если ранжировать среди направлений распределения средств — предпоследний из семи (меньше выделено только на кредиты для энергосервиса — 2,7 млрд грн). Динамика за июнь месяц — +2,1 млрд грн.

Гранты «Собственное дело». От старта программы регионы с высокой степенью риска безопасности (Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская области) получили почти 4,5 тыс. грантов на общую сумму 1,2 млрд грн (это 16,6% от всего количества заключенных соглашений и 19,1% от их суммы). Динамика за месяц — +304 гранта на 130,6 млн грн.

Программа «єОселя» направлена на решение очень острой жилищной проблемы (напомню, что жилье — № 1 по масштабам разрушения; по оценкам Всемирного банка, уничтоженное оценивается более чем в $60 млрд). Количество оформленных кредитов наконец-то перевалило за тысячу и составило 1 009 договоров на общую сумму 1,3 млрд грн (если сравнивать с общеукраинскими показателями, то удельная доля — 5,7% по количеству договоров и 4,4% — по сумме). Динамика за июнь — +28 договоров (из которых 18 — в Днепропетровской области, еще 10 — в Харьковской (6), Сумской (3) и Николаевской (1) областях вместе взятых, в остальных — 0).

Понятно, что этого крайне недостаточно.

Что не так с новыми программами для прифронтовых регионов

В последнее время правительство начало в конце концов делать определенные улучшения для прифронтовых регионов (например, продлило срок применения минимальной процентной ставки, к уровню которой осуществляется компенсация кредита).

И даже начало внедрять новые программы, ориентированные на пострадавшие регионы, — на прошлой неделе было принято решение о выделении грантов на восстановление перерабатывающим предприятиям, чье имущество было уничтожено или повреждено в результате российской агрессии.

Однако опять же, если примерить условия этой программы на прифронтовые территории, то тоже не все вписывается в реалии.

Во-первых, предприниматель должен найти 20% софинансирования (если речь идет о гранте на 10 млн грн от государства, то это 2,5 млн грн собственного взноса или заемного, что почти нереально, ведь если имущество уже уничтожено, то из чего сформировать залог — не у всех бизнесов есть уцелевшее имущество в других локациях).

Во-вторых, максимальный грант — 16 млн грн (или около $380 тыс.). Это немного, как для перерабатывающего предприятия.

А в-третьих, под новую программу не предусмотрено дополнительное финансирование. На нее по-прежнему планируют выделять средства из общей бюджетной корзины 1201350 «Предоставление грантов для создания или развития бизнеса» (в котором на весь год заложено всего 1,37 млрд грн), средств Фонда соцстраха на случай безработицы (там есть подобная строка с финансированием 6,75 млрд грн) и добровольных взносов и пожертвований.

Это действительно мизерные суммы, особенно если сравнить, что лишь прямые убытки зданиям и инфраструктуре только в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях оцениваются в $116 млрд, или 2/3 от общих в стране.

Очевидно, что действующие общегосударственные программы (и запущенные раньше, и новые) в нынешнем виде не способны ни по условиям, ни по покрытию обеспечить необходимую поддержку прифронтовых регионов.

Для них необходим особый фокус, более лояльные и более длительные по срокам условия поддержки, большее покрытие рисков как для заемодателя, так и для заемщика.

Поэтому буду продолжать серию встреч с представителями местных властей, бизнеса в регионах с высокой степенью риска безопасности, чтобы предложить такие решения, которые станут действенными и результативными, учитывая местную специфику и вызовы.