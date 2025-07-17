Смена правительства: как она повлияет на украинскую экономику

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета Министров. А сегодня, по сообщению депутата Ярослава Железняк, за кандидатуры нового состава Кабмина будет голосовать Парламент. Что изменится с приходом нового правительства, рассуждал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

О главной проблеме нового правительства

В первую очередь стоит отметить, что существенных изменений, а значит, и существенного влияния на экономику никто не ожидает.

Когда-то, перед назначением нового правительства, когда все думали, будет Яресько или Гройсман, фигура премьер-министра многое определяла. Намечала путь, по которому страна пойдет. Сейчас такой дилеммы нет. Все пути, все дорожные карты рисуют в других зданиях. Что частично объясняется войной.

Таким образом, главный недостаток нового правительства, главный недостаток повторяет ситуацию с предыдущим правительством. А именно — низкий уровень субъектности. Может ли нас здесь ожидать сюрприз и внезапно окажется, что новое правительство, новый премьер, более самостоятельны в принятии решений? — Тогда это будет приятный сюрприз. Приятная неожиданность, на которую можно надеяться, но вряд ли кто-нибудь решится поставить на это деньги.

О личностях

Что еще? Можно сказать, что персональных изменений к худшему не произошло. Ни одного. Были опасения, что может вылететь министр образования, где вернутся ценности Шкарлета-Табачника, но этого не произошло.

Сама премьер-министр (Юлия Свириденко — ред.) на хорошем счету у бизнеса. И она собрала очень хорошую команду у себя в министерстве. Что ярко проявилось во время переговоров с американцами по поводу соглашения о полезных ископаемых. То, что прислал Трамп, и что в результате было подписано, отличается, как небо и земля. И это заслуга команды переговорщиков.

Собственно, мы видим, что они как раз и получили продвижение, став министрами.

Алексей Соболев — вероятно, самый сильный министр экономики, по крайней мере, в вопросе понимания, как работает экономика, за всю историю Украины. Кто ходил на его лекции хоть раз, не даст соврать. Плюс, у него очень положительная кредитная история, а именно успех Prozzoro sale и малой приватизации, где он был лидером проекта. И где проявились его ценности. Если от кого-то и можно ожидать прорывов в той же дерегуляции (не путать с понижением налогов), то это от него.

Тарас Качка возглавил евроинтеграцию. Учитывая, что львиная часть нашего процесса евроинтеграции — это будут переговоры по вопросу аграрки с европейцами, очень логичное назначение. В этих вопросах, вероятно, никто не разбирается лучше, кажется, чем вечно ответственный за вопросы внешней торговли.

Из плюсов, как ни парадоксально, назначение Дениса Шмыгаля министром обороны. Хотя оно и странно выглядит, когда нынешний премьер идет на понижение в следующем правительстве. Но это к болезненному вопросу субъектности. Основной проблемой министерства обороны при Рустеме Умерове был управленческий хаос. А в чем Шмигаль и сильный — так это в кропотливой системной бюрократической работе.

О переформатировании министерств

Из минусов — это очередные объединения/разъединения министерств, которые всегда порождают технические проблемы. И уже, кажется, должно было бы доказать свою бестолковость. Но нет. Здесь, скорее, вновь видим имитацию, и со временем вернемся назад, возродив и аграрное, и экологическое министерство.

Зато с помощью этого инструмента удалось потерять по дороге Министерство единства. Причин терять которое у нас множество. Где-то 120 миллионов причин, согласно решению суда. 120 млн, плюс одна — а именно полная ненужность такого министерства. Лучше бы создали Министерство миграции. Но ведь это же непопулярно…

Вы скажете, а как же странное предназначение Германа Галущенко министром юстиции? Да, странное. Но, учитывая, что он уже был министром, по факту нового негатива в правительстве не появилось. И сейчас просто нужно понаблюдать, изменится ли как-нибудь ситуация в Энергоатоме, например. Может, там, наконец, появится наблюдательный совет. Тем более, что к предыдущему министру юстиции у общества были очень похожие вопросы, как у министра энергетики. Так что здесь все гармонично.

Кстати, то, что свои должности потеряли Чернышев и Галущенко, свидетельствует, что кое-какая обратная связь еще сохраняется. Не на уровне Швеции, конечно. Что, кое-какая обратная связь все же существует, очень важно, на фоне очень пугающих событий вокруг БЭБ и политических преследований Шабунина, где ДБР открывает неизведанные дали в процессе достижения дна и копания дальше.

Министр финансов (Сергей Марченко — ред.) остался на месте. И здесь с облегчением выдохнули все, кто отвечает за привлечение средств у наших западных партнеров. А вдобавок и те, кто отвечает за расходование этих средств.

Таким образом, назначение правительства не носит негативных сюрпризов для экономики. И это главное. Главное же — иметь реальные ожидания.