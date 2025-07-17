Смена правительства: как она повлияет на украинскую экономику

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июля 2025, 11:54 Читати українською

Смена правительства: как она повлияет на украинскую экономику

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 16 июля представил депутатам членов обновленного Кабинета Министров. А сегодня, по сообщению депутата Ярослава Железняк, за кандидатуры нового состава Кабмина будет голосовать Парламент. Что изменится с приходом нового правительства, рассуждал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции

О главной проблеме нового правительства

В первую очередь стоит отметить, что существенных изменений, а значит, и существенного влияния на экономику никто не ожидает.

Когда-то, перед назначением нового правительства, когда все думали, будет Яресько или Гройсман, фигура премьер-министра многое определяла. Намечала путь, по которому страна пойдет. Сейчас такой дилеммы нет. Все пути, все дорожные карты рисуют в других зданиях. Что частично объясняется войной.

Таким образом, главный недостаток нового правительства, главный недостаток повторяет ситуацию с предыдущим правительством. А именно — низкий уровень субъектности. Может ли нас здесь ожидать сюрприз и внезапно окажется, что новое правительство, новый премьер, более самостоятельны в принятии решений? — Тогда это будет приятный сюрприз. Приятная неожиданность, на которую можно надеяться, но вряд ли кто-нибудь решится поставить на это деньги.

О личностях

Что еще? Можно сказать, что персональных изменений к худшему не произошло. Ни одного. Были опасения, что может вылететь министр образования, где вернутся ценности Шкарлета-Табачника, но этого не произошло.

Сама премьер-министр (Юлия Свириденко — ред.) на хорошем счету у бизнеса. И она собрала очень хорошую команду у себя в министерстве. Что ярко проявилось во время переговоров с американцами по поводу соглашения о полезных ископаемых. То, что прислал Трамп, и что в результате было подписано, отличается, как небо и земля. И это заслуга команды переговорщиков.
Собственно, мы видим, что они как раз и получили продвижение, став министрами.

Алексей Соболев — вероятно, самый сильный министр экономики, по крайней мере, в вопросе понимания, как работает экономика, за всю историю Украины. Кто ходил на его лекции хоть раз, не даст соврать. Плюс, у него очень положительная кредитная история, а именно успех Prozzoro sale и малой приватизации, где он был лидером проекта. И где проявились его ценности. Если от кого-то и можно ожидать прорывов в той же дерегуляции (не путать с понижением налогов), то это от него.

Тарас Качка возглавил евроинтеграцию. Учитывая, что львиная часть нашего процесса евроинтеграции — это будут переговоры по вопросу аграрки с европейцами, очень логичное назначение. В этих вопросах, вероятно, никто не разбирается лучше, кажется, чем вечно ответственный за вопросы внешней торговли.

Из плюсов, как ни парадоксально, назначение Дениса Шмыгаля министром обороны. Хотя оно и странно выглядит, когда нынешний премьер идет на понижение в следующем правительстве. Но это к болезненному вопросу субъектности. Основной проблемой министерства обороны при Рустеме Умерове был управленческий хаос. А в чем Шмигаль и сильный — так это в кропотливой системной бюрократической работе.

О переформатировании министерств

Из минусов — это очередные объединения/разъединения министерств, которые всегда порождают технические проблемы. И уже, кажется, должно было бы доказать свою бестолковость. Но нет. Здесь, скорее, вновь видим имитацию, и со временем вернемся назад, возродив и аграрное, и экологическое министерство.

Зато с помощью этого инструмента удалось потерять по дороге Министерство единства. Причин терять которое у нас множество. Где-то 120 миллионов причин, согласно решению суда. 120 млн, плюс одна — а именно полная ненужность такого министерства. Лучше бы создали Министерство миграции. Но ведь это же непопулярно…

Вы скажете, а как же странное предназначение Германа Галущенко министром юстиции? Да, странное. Но, учитывая, что он уже был министром, по факту нового негатива в правительстве не появилось. И сейчас просто нужно понаблюдать, изменится ли как-нибудь ситуация в Энергоатоме, например. Может, там, наконец, появится наблюдательный совет. Тем более, что к предыдущему министру юстиции у общества были очень похожие вопросы, как у министра энергетики. Так что здесь все гармонично.

Кстати, то, что свои должности потеряли Чернышев и Галущенко, свидетельствует, что кое-какая обратная связь еще сохраняется. Не на уровне Швеции, конечно. Что, кое-какая обратная связь все же существует, очень важно, на фоне очень пугающих событий вокруг БЭБ и политических преследований Шабунина, где ДБР открывает неизведанные дали в процессе достижения дна и копания дальше.

Министр финансов (Сергей Марченко — ред.) остался на месте. И здесь с облегчением выдохнули все, кто отвечает за привлечение средств у наших западных партнеров. А вдобавок и те, кто отвечает за расходование этих средств.

Таким образом, назначение правительства не носит негативных сюрпризов для экономики. И это главное. Главное же — иметь реальные ожидания.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+23
zevs1
zevs1
17 июля 2025, 12:14
#
Марченко и есть негатив, но не для Фурсы которому главное взять в долг .
+
+58
Skeptik777
Skeptik777
17 июля 2025, 12:33
#
Ніяк новий уряд не вплине… бо він не новий.
+
0
vala52
vala52
17 июля 2025, 13:49
#
Ванга нашіптала? Краще до Глоби, він ще живий.Вони с гордоном+бацман і не таке розкажуть.
+
0
korvin29
korvin29
17 июля 2025, 14:41
#
1. Из-за полномасштабной войны никакой экономики в Украине нет, тк страна живет за счет помощи 2. От перестановки слагаемых сумма не меняется (я думаю все это знают еще со времен школы) Так что вывод один: изменений никаких в лучшую сторону не будет
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает korvin29 и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами