Максимум до 13,5% годовых: что будет с депозитами до конца 2025 года

Эффективная монетарная стратегия, направленная на снижение инфляции, развитие основных отраслей экономики и стабильность на валютном рынке, может стать ключевым фактором снижения учетной ставки и других монетарных инструментов. Следовательно, уже в сентябре можно ожидать появления нового тренда в сегменте депозитных вкладов — постепенное снижение их доходности. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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Что будет со ставками

«При формировании депозитной стратегии на осенне-зимний период коммерческие банки будут опираться на решение монетарного комитета, который уже в сентябре потенциально может принять решение о снижении учетной ставки с имеющихся 15,5% до 14,5−15%. Следовательно, не исключена синхронная коррекция других монетарных инструментов-3 19% до 18,5−18% Таким образом, такие изменения станут объективным поводом для банков постепенно начать процесс коррекции доходности по гривневым вкладам», — отметил банкир.

По словам эксперта, при оптимистическом сценарии, подкрепленном экономическим ростом и снижением инфляции, до конца года ставки по гривневым вкладам могут снизиться в среднем на 1,5−2 п.п.

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«В зависимости от экономических обстоятельств вполне возможно, что в конце 2025 года депозитные ставки снизятся в среднем до 11−12% годовых. В то же время наиболее востребованными среди граждан останутся вклады на 6−9 месяцев, а также на 1 год — ставки по ним будут самыми высокими на рынке», — прогнозирует Замотаев.

В то же время, в случае снижения доходности гривневых депозитов может начаться новая волна конкуренции между банками за вкладчика: финучреждения будут готовы предложить бонусные проценты к базовым ставкам — в размере от 0,5 до 1 п.п. В результате максимальные ставки в конце декабря могут составить 13,5% годовых.

В целом, по мнению банкира, во втором полугодии количество новых вкладов по сравнению с январем-июнем может возрасти на 2−3%, а по сравнению с 2024 годом увеличение количества вкладчиков может достичь 5−6%.

Валютные депозиты

Относительно ситуации в сегменте валютных депозитов Замотаев отмечает: доля таких вкладов не превышает 15%, и особых изменений в спросе не наблюдается.

«По нашим оценкам, валютные депозиты интересны той части граждан, которая диверсифицирует риски — хранит средства и в ОВГЗ, и на гривневых вкладах, инвестирует в приобретение драгоценных металлов, а также часть размещает на валютных вкладах. То есть мы не наблюдаем ни массового оттока, ни существенного прироста клиентов, ни существенного прироста клиентов. своеобразный, но надежный «сейф», — объясняет эксперт.

Замотаев убежден, что даже рост курса евро не приведет к повышению интереса к вкладам в евровалюте.

«Продолжается тренд медленного снижения доходности валютных депозитов, который, по всем прогнозам, сохранится по меньшей мере до конца года. По нашим данным, в конце года средние ставки по вкладам в долларах не превысят 1% годовых, а в евро — 0,8%. То есть валютные депозиты — это не о прибыли и их доходности по евро доллара», — подчеркивает банкир.