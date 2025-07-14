Украина по итогам URC-2025 привлекла около 11 миллиардов евро

Состоявшаяся в Риме конференция по восстановлению Украины URC-2025 стала рекордной по масштабам: более 6 тысяч участников из 70 стран, около 200 подписанных соглашений и меморандумов на общую сумму примерно 11 миллиардов евро . Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты URC-2025

По ее словам, основная цель — превратить эти соглашения в конкретные инвестиционные проекты, прежде всего в реальном секторе экономики. Ключевой темой конференции была поддержка частного бизнеса. В частности, было подписано соглашение о создании крупнейшего европейского фонда для инвестирования в восстановление Украины.

«Мы подписали соглашение о создании крупнейшего европейского фонда для инвестиций в восстановление. К нему присоединятся четыре страны и ведущие европейские банки развития. Будет открытый конкурс на управляющего. Для нас принципиально, чтобы Украина имела голос в совете управляющих — особенно в вопросах приоритетных секторов и стратегий инвестирования», — написала Свириденко.

Читайте также: 100 миллионов евро на оборонные инновации: Украина и ЕС запускают BraveTech EU

Также, по ее словам, объявлен новый пакет поддержки в рамках инвестрамки UIF — более 2 миллиардов евро. Отдельно: 300 миллионов евро от Нидерландов и около 5 миллиардов евро помощи от Швейцарии в течение 10 лет.

На URC-2025 прибыла одна из самых больших в истории делегаций США — среди них частные инвесторы и представители DFC, с которым Украина уже подписала ключевое инвестиционное соглашение. Одна из центральных тем URC — оборонная промышленность, отметила министр.

«Обсуждали создание совместных предприятий, локализацию производства, технологии. Есть заключенные соглашения. Дроны, ПВО, РЭБ — это уже часть новой экономики. Мир понимает: восстановление нуждается в безопасности. А безопасность обеспечит сильный украинский ОПК», — уточнила Свириденко.

На конференции впервые появилась промышленная адженда как в дискуссионных панелях, так и в экспозоне и подписанных соглашениях.