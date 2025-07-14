«єВідновлення»: Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на жилье

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) сделали важный шаг для поддержки пострадавших от жестокой агрессии россии. Наши партнеры расширили финансирование, чтобы обеспечить жильем украинцев, потерявших свои дома из-за войны. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

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Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Председатель БРСЕ Карло Монтичелли во время Конференции по восстановлению Украины (URC-2025) в Риме.

Финансирование в размере 100 миллионов евро будет направлено на компенсации в виде жилищных сертификатов, в рамках программы «єВідновлення». Сертификаты выдаются соответствующим категориям граждан для приобретения нового жилья вместо уничтоженного в результате российской агрессии. За сертификат можно купить квартиру, частный дом или профинансировать будущее строительство собственного дома.

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Ранее, во второй половине 2024 года, Банк уже предоставил кредит на 100 миллионов евро, что позволило поддержать около 3 000 семей или 7 000 человек.

Финансирование БРРЭ также дополнено грантом Европейского Союза в размере 10 миллионов евро, предоставляемого через Украинскую инвестиционную платформу.

«Более 300 тысяч объектов жилого фонда разрушены или повреждены в результате российской агрессии. Мы работаем для того, чтобы поэтапно обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается. Сегодня, благодаря подписанному соглашению, в рамках программы, мы предоставим возможность еще около 3 000 семей купить жилье», — сказал Кулеба.

Карло Монтичелли приветствовал прогресс в реализации проекта и подтвердил неизменную поддержку Банку развития Совета Европы восстановлению Украины.