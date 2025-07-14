«єВідновлення»: Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на жилье

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 июля 2025, 8:35 Читати українською

«єВідновлення»: Банк развития Совета Европы предоставит Украине 100 миллионов евро на жилье

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) сделали важный шаг для поддержки пострадавших от жестокой агрессии россии. Наши партнеры расширили финансирование, чтобы обеспечить жильем украинцев, потерявших свои дома из-за войны. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Правительство Украины и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) сделали важный шаг для поддержки пострадавших от жестокой агрессии россии.
Фото: acmc.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Председатель БРСЕ Карло Монтичелли во время Конференции по восстановлению Украины (URC-2025) в Риме.

Финансирование в размере 100 миллионов евро будет направлено на компенсации в виде жилищных сертификатов, в рамках программы «єВідновлення». Сертификаты выдаются соответствующим категориям граждан для приобретения нового жилья вместо уничтоженного в результате российской агрессии. За сертификат можно купить квартиру, частный дом или профинансировать будущее строительство собственного дома.

Читайте также: Украинцы получат выплаты на строительство новых домов на своей земле

Ранее, во второй половине 2024 года, Банк уже предоставил кредит на 100 миллионов евро, что позволило поддержать около 3 000 семей или 7 000 человек.

Финансирование БРРЭ также дополнено грантом Европейского Союза в размере 10 миллионов евро, предоставляемого через Украинскую инвестиционную платформу.

«Более 300 тысяч объектов жилого фонда разрушены или повреждены в результате российской агрессии. Мы работаем для того, чтобы поэтапно обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается. Сегодня, благодаря подписанному соглашению, в рамках программы, мы предоставим возможность еще около 3 000 семей купить жилье», — сказал Кулеба.

Карло Монтичелли приветствовал прогресс в реализации проекта и подтвердил неизменную поддержку Банку развития Совета Европы восстановлению Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами