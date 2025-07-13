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13 июля 2025, 14:41 Читати українською

«Империя Маска»: SpaceX инвестирует $2 миллиарда в xAI — WSJ

Компания SpaceX инвестировала $2 миллиарда в стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта xAI. Эта инвестиция является частью более крупного раунда финансирования на $5 миллиардов, цель которого — усилить позиции xAI в конкурентной борьбе с OpenAI. Об этом в воскресенье, 13 июля, пишет Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания SpaceX инвестировала $2 миллиарда в стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта xAI.

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Углубление синергии между компаниями Маска

Этот шаг еще больше углубляет связь между различными предприятиями Илона Маска. Инвестиции произошли после фактического слияния xAI с социальной сетью X (ранее Twitter), в результате которого объединенную компанию оценили в $113 миллиардов.

Чат-бот Grok, разработанный xAI, уже обеспечивает поддержку для спутникового интернет-сервиса Starlink, принадлежащего SpaceX. Также рассматривается возможность его будущей интеграции в человекоподобных роботов Tesla Optimus.

Несмотря на недавние споры о предвзятости ответов Grok, Илон Маск продолжает называть его «самым умным искусственным интеллектом в мире». Компания xAI, в свою очередь, тратит значительные средства на тренировку своих моделей и развитие инфраструктуры.

Читайте также: Новая версия ИИ Grok от Илона Маска ориентируется на его взгляды в ответах — CNBC

Как связаны Tesla, SpaceX, X и xAI

Илон Маск создает уникальную экосистему, где его компании не просто существуют параллельно, а глубоко интегрируются друг с другом, создавая синергетический эффект. Эта связь становится все более очевидной:

  • Социальная сеть X является уникальным источником огромного массива текстовых данных в реальном времени, которые являются «топливом» для обучения больших языковых моделей, таких как Grok.
  • Стартап xAI разрабатывает фундаментальные ИИ-модели (Grok), которые становятся «мозгом» для продуктов других компаний Маска.
  • Tesla разрабатывает человекоподобных роботов Optimus, которые в будущем могут стать физическим воплощением ИИ, разработанного xAI. Также Tesla является лидером в сборе данных из реального мира через камеры своих автомобилей, что является бесценным для обучения ИИ.
  • Компания SpaceX через свою сеть спутников Starlink может обеспечить глобальное покрытие и вычислительные мощности, необходимые для работы децентрализованной сети ИИ-продуктов.

Таким образом, создается замкнутый цикл: данные из X тренируют ИИ от xAI, который, в свою очередь, будет управлять роботами Tesla, общающимися с миром через сеть SpaceX.

Инвестиция SpaceX в xAI — это не просто финансовая операция, а стратегический шаг к созданию единой, вертикально интегрированной «империи Маска». Это демонстрирует, что Маск рассматривает свои компании не как отдельные активы, а как части единого пазла, где каждая усиливает другую.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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