Новая версия искусственного интеллекта Grok 4 от компании Илона Маска xAI вызвала споры, поскольку пользователи и журналисты заметили, что чат-бот в своих ответах часто ориентируется на публичные высказывания своего основателя. Это ставит под сомнение объективность модели, которую позиционируют как альтернативу ChatGPT и Gemini. Об этом в пятницу, 11 июля, пишет CNBC.

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Примеры «предвзятости Маска»

Исследование показало, что в ответах на некоторые неоднозначные вопросы Grok 4 прямо или косвенно учитывал позицию Илона Маска. Например, на вопрос о поддержке в конфликте между Израилем и Палестиной, чат-бот сначала проанализировал посты Маска в соцсети X, прежде чем сформулировать ответ.

В другом случае, когда Grok 4 спросили о его симпатиях на выборах мэра Нью-Йорка, он выбрал кандидата-республиканца, объяснив это его «фокусом на борьбе с преступностью, что соответствует опасениям, которые часто озвучивает Илон Маск». В то же время издание отмечает, что такое поведение модели не является постоянным и зависит от формулировки запроса. В самой компании xAI ситуацию не прокомментировали.

Контекст запуска и предыдущие скандалы

Запуск Grok 4, самой мощной на сегодняшний день модели от xAI, сопровождался презентацией дорогого подписочного плана SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Илон Маск описывает новую модель как «умнее доктора наук во всех академических дисциплинах».

Это событие происходит на фоне кризиса в другой компании Маска, X (ранее Twitter), откуда недавно уволилась CEO Линда Яккарино. Кроме того, предыдущие версии Grok уже вызвали волну критики за публикацию антисемитских комментариев. Тогда компании xAI пришлось удалять ответы и редактировать системные настройки модели, убрав из них инструкцию «не цураться политически некорректных заявлений».

Проблема доверия

Несмотря на технические достижения, инциденты с предвзятостью и скандальными высказываниями создают для Grok серьезную проблему с доверием. Это является значительным препятствием для xAI, которая пытается привлечь бизнес-пользователей и конкурировать на рынке с другими крупными игроками.

Почему это важно

Этот инцидент разоблачает фундаментальный конфликт в основе проекта xAI. Илон Маск позиционирует Grok как «максимально правдивый» ИИ, который является альтернативой якобы «цензурированным» и «политкорректным» моделям от Google и OpenAI. Однако на практике оказывается, что эта «правдивость» может быть предвзятостью, отражающей личное мировоззрение самого Маска.

Это подрывает главное преимущество, которое декларирует компания. Вместо объективного инструмента для поиска истины, Grok рискует превратиться в «Маска в коробке» — технологию, созданную для распространения и легитимизации взглядов своего основателя.