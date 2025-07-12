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12 июля 2025, 10:27 Читати українською

Нацбанк снова прекратил покупать валюту на рынке

Национальный банк Украины не покупал валюту на рынке на этой неделе (07.07−11.07), но продал $678,50 млн в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные регулятора за 12 июля.

Национальный банк Украины не покупал валюту на рынке на этой неделе (07.07−11.07), но продал $678,50 млн в эквиваленте.

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Валютные интервенции

В течение предыдущих двух недель (23.06−04.07) покупка валюты Нацбанком составила $0,9 млн, а продажа валюты в эквиваленте за этот период составила $1,53 млрд. В мае и июне регулятор также не покупал валюту в течение трех недель.

Всего в этом году НБУ купил на рынке $37 млн, а продал более $18 млрд.

Почему НБУ продает больше, чем покупает

НБУ вынужден продавать доллары из своих резервов, потому что спрос на валюту в стране значительно превышает ее предложение.

Отрицательный торговый баланс (главная причина):

  • Импорт (спрос на валюту): Украина нуждается в огромном количестве импортных товаров. Это не только критически важные товары для гражданского населения (лекарства, топливо, оборудование), но и, что самое важное, товары для оборонных нужд. Все это покупается за иностранную валюту (доллары и евро). Спрос на валюту для оплаты этих товаров стабильно высок.
  • Экспорт (предложение валюты): С другой стороны, способность Украины продавать свои товары за границу (экспортировать) и, соответственно, завозить валюту в страну, существенно ограничена из-за войны. Работа портов, логистика, разрушение производств — все это уменьшает поступления валюты от экспортеров.

Возникает структурный дефицит: стране нужно гораздо больше долларов, чем она может заработать.

К теме: Товарооборот Украины за полгода вырос, но импорт почти вдвое превышает экспорт

Следовательно, НБУ продает гораздо больше валюты, чем покупает, потому что он выполняет роль главного стабилизатора экономики. Он покрывает дефицит валюты, вызванный войной, чтобы удержать курс гривны, сдержать инфляцию и обеспечить финансовую стабильность в стране.

Откуда НБУ берет доллары для продажи

Возникает логичный вопрос: если НБУ почти не покупает валюту, а только продает, то где он ее берет?

Источник пополнения резервов — это международная финансовая помощь от наших партнеров (США, ЕС, МВФ и других). Эти средства поступают в резервы НБУ, и именно их банк использует для поддержания стабильности гривны и финансирования критического импорта.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bosyak
bosyak
12 июля 2025, 10:41
#
Де він бере валюту, яку продає? Візок поперед коня.
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