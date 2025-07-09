Товарооборот Украины за полгода вырос, но импорт почти вдвое превышает экспорт

За первые шесть месяцев 2025 года товарооборот Украины достиг $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако этот рост произошел на фоне значительного торгового дефицита: импорт товаров почти вдвое превысил экспорт. Об этом в среду, 9 июля, сообщила Государственная таможенная служба.

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Структура импорта

За первое полугодие в Украину было импортировано товаров на сумму $38,3 млрд. Крупнейшими поставщиками стали:

Китай ($8,2 млрд);

Польша ($3,5 млрд);

Германия ($3,2 млрд).

Основными категориями импорта, составившими 68% от общего объема, были машины, оборудование и транспорт ($14,8 млрд), продукция химической промышленности ($6,2 млрд) и топливно-энергетические товары ($4,9 млрд). Облагаемый налогом импорт составил $28,9 млрд, или 76% от общего объема.

Структура экспорта

В то же время экспорт товаров из Украины за этот же период составил $20 млрд. Украинская продукция преимущественно направлялась в следующие страны:

Польша ($2,4 млрд);

Турция ($1,7 млрд);

Италия ($1,2 млрд).

Наибольшую долю в структуре экспорта занимали продовольственные товары ($11,2 млрд). За ними следуют металлы и изделия из них ($2,3 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($1,9 млрд). При таможенном оформлении экспорта товаров, облагаемых вывозной пошлиной, в бюджет было уплачено 137,6 млн грн.

Что такое торговый дефицит и чем он опасен для экономики

Торговый дефицит (или отрицательное сальдо) возникает тогда, когда страна импортирует товаров и услуг на большую сумму, чем экспортирует. В случае Украины за первое полугодие 2025 года дефицит в торговле товарами составил $18,3 млрд ($38,3 млрд импорта минус $20 млрд экспорта).

Наличие значительного и длительного торгового дефицита создает несколько рисков для национальной экономики: