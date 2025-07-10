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10 июля 2025, 19:34 Читати українською

ЕС выделяет Украине 600 миллионов евро в поддержку энергетики, инфраструктуры и бизнеса

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейская комиссия сегодня, 10 июля, на Конференции по восстановлению Украины (URC2025) объявили о новом пакете финансирования от ЕС в размере 600 млн евро. Эти средства направлены на поддержку обновления Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейская комиссия сегодня, 10 июля, на Конференции по восстановлению Украины (URC2025) объявили о новом пакете финансирования от ЕС в размере 600 млн.
Фото: pixabay.com

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«Объявленные сегодня соглашения отражают силу нашей преданности Украине и нашу решимость реагировать на самые неотложные потребности страны — из-за критической инфраструктуры, поддержки украинского бизнеса и компаний ЕС, желающих торговать и экспортировать в страну», — заявила президент ЕИБ Надежда Кальвиньо.

Большинство финансирования предоставляется в форме ссуд ЕИБ, подкрепленных гарантиями ЕС.

Критическая энергетическая и транспортная инфраструктура

«Укргидроэнерго» получит кредит ЕИБ в размере 120 млн евро на реконструкцию трех стратегических гидроэлектростанций (Каневской, Кременчугской и Днепровской) и удовлетворения неотложных потребностей на других объектах. Это поможет поддерживать электроснабжение в ходе российских атак на энергетическую систему Украины.

На централизованное теплоснабжение выделено два кредита ЕИБ на общую сумму 100 млн. евро. По 50 млн евро получат Укргазбанк и Ощадбанк, которые направят эти средства муниципалитетам. Местные власти смогут инвестировать в децентрализованное производство тепла, возобновляемую энергетику и энергоэффективность в общественных зданиях.

Агентство восстановления получит кредит ЕИБ в размере 134 млн евро на ремонт мостов и дорог, включая автомагистраль М06 (Киев — венгерская граница). Улучшение пограничной инфраструктуры укрепит «Полосы солидарности» ЕС, предназначенные для поддержки бесперебойной торговли с Украиной и углубления экономических связей.

Поддержка восстановления малых и средних предприятий (МСП) и частного сектора Украины

Три новых кредита ЕИБ для МСП: 100 млн евро для Укрэксимбанка, 70 млн евро для Укргазбанка и 60 млн евро для банка Львов. Эти банки будут направлять финансирование на малый и средний бизнес с особым акцентом на «зеленые» инвестиции.

ЕИБ также предоставляет гарантии, поддержанные ЕС, четырем украинским кредиторам: Укргазбанку, банку Львов, Кредобанку (дочерняя компания польского PKO Polski Bank) и украинскому подразделению Пиреус Банка. Этот шаг разблокирует еще большее финансирование для малого украинского бизнеса.

«За каждой инвестицией стоит реальная цель — помочь общинам отстроиться, сохранить тепло в домах и создать возможности для украинского бизнеса», — отметила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, которая контролирует деятельность банка в Украине.

Помощь в подготовке проектов: Ukraine FIRST

Чтобы помочь украинскому правительству превратить свои приоритеты в восстановление реальных инвестиций, ЕИБ запустил Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction) — новую программу подготовки проектов, разработанную совместно с ЕБРР и Европейской комиссией.

Эта инициатива с бюджетом в 30 млн евро (20 млн евро из пакета поддержки ЕС Ukraine Facility и еще по 5 млн евро от ЕИБ и ЕБРР) будет поддерживать технико-экономические обоснования, технические оценки и планирование закупок, что позволит быстрее и качественнее подготовить инфраструктурные проекты. Ожидается также дальнейший взнос от доноров.

Напомним

ЕС выделяет 2,3 миллиарда евро на восстановление Украины и запускает крупнейший фонд частных инвестиций — Европейский флагманский фонд для восстановления Украины (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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