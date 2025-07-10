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10 июля 2025, 16:00 Читати українською

Кто в Украине получает самые большие пенсии: Гетманцев назвал суммы

Сколько спецпенсионеров в Украине и сколько они получают, рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. «Минфин» выбрал главное.

Скільки спецпенсіонерів в Україні, та скільки вони отримують, розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Кто в Украине получает самые большие пенсии и сколько это в цифрах? Часто вижу разные комментарии и сообщения по этому вопросу. Обратился с соответствующим запросом в Пенсионный фонд Украины. Уже могу поделиться с вами информацией, полученной в ответ.

Цифры шокируют. В первую очередь потому, что их никоим образом не сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой.

Что мы видим сейчас. В запросе в ПФУ попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Вот некоторые из них.

  • Судьи — 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия в размере почти 320 тысяч.
  • Прокуроры — 219 и 119 тысяч соответственно.
  • Только один народный депутат получает 245,9 тысячи гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» — от 21,8 до 59,8 тысячи гривен.

У шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны.

Безусловно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных — для всех украинцев, всю свою жизнь честно работавших.

Напомню, сейчас уже идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении.

Читайте также: Пенсии отреформируют до конца 2025 года: чем это грозит будущим пенсионерам

Это будет первым шагом к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, однако, он однозначно не может быть единственным.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Я_ __
Я_ __
10 июля 2025, 16:15
#
Ем, це якийсь першоквітневий прикол чи що?

«Судді — 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч.
Прокурори — 219 та 119 тисяч відповідно.
Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому „рейтингу“ — від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.»

Там у людей проблеми з головою якісь чи так? Ну, просто, ООН ще в минулому році по моєму, робили доповідь де зазначали, що близько 5 млн українців щодня голодають, а в нас тут виявляється судді і прокурори отримують такі ПЕНСІЇ, які ну дуже багато українців не те що на пенсії, а навіть за активної трудової діяльності протягом життя не отримують як місячну зп…теж саме і депутатів стосується, за які такі «заслуги» 20−60к грн пенсії? в них якісь «важкі» умови праці як в шахтарів під землею? чи це «ризикована» робота якась?

Потім не треба дивуватися, що люди, котрі отримують 3−5к пенсії, не охоче йдуть воювати :)
+
0
korvin29
korvin29
10 июля 2025, 17:10
#
Так дети тех, кто получает пенсии по 3−5к и идут воевать за пенсии судей/прокуроров/ в 200−320к, только их как скот отлавливают на улицах / одурманивают через госпропаганду и т. д.
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