Кто в Украине получает самые большие пенсии: Гетманцев назвал суммы

Сколько спецпенсионеров в Украине и сколько они получают, рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев . «Минфин» выбрал главное.

Кто в Украине получает самые большие пенсии и сколько это в цифрах? Часто вижу разные комментарии и сообщения по этому вопросу. Обратился с соответствующим запросом в Пенсионный фонд Украины. Уже могу поделиться с вами информацией, полученной в ответ.

Цифры шокируют. В первую очередь потому, что их никоим образом не сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой.

Что мы видим сейчас. В запросе в ПФУ попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Вот некоторые из них.

Судьи — 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия в размере почти 320 тысяч.

Прокуроры — 219 и 119 тысяч соответственно.

Только один народный депутат получает 245,9 тысячи гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» — от 21,8 до 59,8 тысячи гривен.

У шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны.

Безусловно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных — для всех украинцев, всю свою жизнь честно работавших.

Напомню, сейчас уже идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении.

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Это будет первым шагом к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, однако, он однозначно не может быть единственным.