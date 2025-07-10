В Украине растет количество афер с использованием ИИ и QR-кодов

В 2024 году более 83% всех мошеннических операций в Украине произошло в интернете, и это — не просто цифра, а реальная угроза, ежедневно затрагивающая тысячи пользователей. По данным НБУ , именно онлайн-мошенничество повлекло 93% общей суммы убытков, а средняя сумма одной незаконной операции выросла на 51% — до 4 761 грн. Об этом рассказала заместитель председателя правления Глобус банка Анна Довгальская.

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«Когда мы говорим о мошенничестве, нужно отказаться от представления о „хакерах в темной комнате“. Современные аферисты работают не техникой, а психологией. Они не взламывают серверы — они взламывают доверие», — комментирует эксперт.

По словам Довгальской, 84% всех убытков клиентов связаны с мошенничеством именно из-за социальной инженерии — то есть манипуляции сознанием.

«Общей чертой большинства случаев мошенничества является то, что злоумышленники „убеждают“ человека добровольно разгласить свои персональные данные. Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником — голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем нам кажется», — объясняет она.

Самые распространенные мошеннические схемы