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9 июля 2025, 8:37 Читати українською

Трамп убивает веру в доллар: как отреагируют инвесторы

Как на долларе отражается политика Трампа и почему ею недовольны инвесторы, PS рассказал Десмонд Лахман, бывший замдиректора Департамент разработки и анализа политики МВФ, а ныне — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства. «Минфин» выбрал главное.

Как на долларе отражается политика Трампа и почему ею недовольны инвесторы, PS рассказал Десмонд Лахман, бывший замдиректора Департамент разработки и анализа политики МВФ, а ныне — старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

В 1960-е годы Валери Жискар д’Эстен, тогда министр финансов Франции (а в дальнейшем французский президент), жаловался на «непомерную привилегию», которую Америке обеспечивал статус доллара — ведущая мировая резервная валюта.

По сути, это означало, что Америка могла занимать деньги под низкие проценты, постоянно иметь большой внешнеторговый дефицит, печатать деньги для финансирования дефицита бюджета. Он и представить не мог, что США когда-нибудь допустят, чтобы все эти преимущества выскользнули у них из рук.

Но с тех пор, как в январе президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он систематически убивает веру в доллар на мировых финансовых рынках, а также у правительств и центробанков зарубежных стран. Начать с того, что Трамп направил государственные финансы США на неустойчивый путь — даже более неустойчивый, чем он был до его прихода к власти.

В начале второго срока Трампа дефицит бюджета США уже увеличился до 6,2% ВВП при почти полной занятости в экономике, а соотношение госдолга к ВВП повысилось почти до 100%. Но теперь ситуация серьёзно ухудшится. Вместо того, чтобы привести в порядок бюджет США, Трамп и его сторонники в Конгрессе протолкнули «Большой, прекрасный билль». Это закон о налогах и расходах, который, согласно оценкам внепартийного Бюджетного управления Конгресса (CBO), увеличит дефицит бюджета примерно на $3,4 трлн в ближайшие десять лет.

При сохранении нынешней траектории роста соотношение госдолга к ВВП в США к 2030 году намного превысит уровень конца Второй мировой войны, когда у Америки была гораздо более благоприятная демография. В отличие от послевоенного периода сейчас США не способны снизить долговое бремя за счёт роста экономики. Стоит ли удивляться, что крупнейшие рейтинговые агентства, в том числе Moody’s, лишили Америку кредитного рейтинга ААА.

Трамп дополнительно подрывает доверие к доллару своим явно беззаботным отношением к контролю над инфляцией. Сейчас инфляция уже выше целевого уровня ФРС США (2%), и она может продолжить рост из-за агрессивных импортных пошлин Трампа, достигших уровней, которые не наблюдалась уже около 100 лет. Несмотря на это, Трамп требует от ФРС снижения процентных ставок на 1−2 процентных пункта, и он сигнализировал о намерении назначить сторонника мягкой монетарной политики на место нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла, чьи полномочия истекают в мае 2026 года.

Ситуация усугубляется тем, что Трамп ставит под сомнение готовность США выполнять долговые обязательства в полном объеме. В первых версиях «Большого, прекрасного билля» имелся пункт о введении «налога мести» в размере до 20% на владельцев американских финансовых активов (включая казначейские бумаги) из зарубежных стран с такой налоговой политикой, которую администрация Трампа сочтёт «несправедливой» в отношении США. Кроме того, ключевые советники Трампа предлагают заставить иностранные центробанки конвертировать имеющиеся у них казначейские бумаги США в 100-летние гособлигации без купонных выплат — в рамках предполагаемого «Соглашения Мар-а-Лаго».

Прибавьте сюда явное пренебрежение Трампа к верховенству закона, и у рынков останется мало причин доверять США. Именно по этой причине с начала 2025 года доллар обесценился более чем на 10%. Это худший результат по итогам первого полугодия, начиная с 1973 года. Девальвация особенно поражает на фоне резкого повышения Трампом пошлин, а также роста разницы в краткосрочных процентных ставках у экономически крупнейших стран, ведь можно было ожидать, что такое развитие событий укрепит доллар.

Еще один признак утраты рынком доверия к США — скачок цен на золото более чем на 25% за последние шесть месяцев. Тем временем важнейший показатель доходности 10-летних казначейских облигаций (она резко подскочила после объявления Трампом пошлин «Дня освобождения» в начале апреля) остается на повышенном уровне, несмотря на значительную турбулентность на фондовом рынке, которая обычно провоцирует бегство в так называемую тихую гавань — рынок казначейских бумаг США.

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Сигнал яснее ясного: рынки недовольны курсом экономической политики администрации Трампа. Для Трампа проблема в том, что, в отличие от политиков, на рынки нельзя надавить или заменить их. Если он откажется прислушаться к предупреждениям инвесторов (что весьма вероятно), тогда США придется готовиться к кризису на рынках валюты и облигаций перед промежуточными выборами в следующем году. Времена, когда мир позволял Америке жить не по средствам, быстро подходят к концу.

Источник: Минфин
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