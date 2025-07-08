Нацбанк оштрафовал страховую компанию «ИНГО» на 1,8 млн грн за нарушение прав потребителей

Национальный банк Украины применил меру воздействия к страховой компании « ИНГО » в виде штрафа в размере 1 819 000 гривен. Причиной стало нарушение законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, выявленное во время плановой инспекционной проверки. Об этом во вторник, 8 июля, сообщила пресс-служба НБУ .

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Решение о наложении штрафа было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 7 июля 2025 года.

Как отмечается в сообщении, проверка, проведенная Департаментом инспектирования НБУ, выявила в деятельности компании нарушения ряда законов, в частности Гражданского кодекса Украины, законов «Об электронной коммерции», «О страховании», «О финансовых услугах и финансовых компаниях», а также положений НБУ, регулирующих заключение договоров страхования и авторизацию поставщиков финансовых услуг.

Страховая компания «ИНГО» обязана уплатить штраф в течение месяца со дня получения соответствующего решения.

Редакция minfin.com.ua обратилась за комментарием к представителям компании.