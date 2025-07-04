Палата представителей США окончательно приняла налоговый законопроект Трампа

Палата представителей США поддержала налоговую инициативу Дональда Трампа — это первая крупная законодательная победа президента в его второй каденции, сообщает CNN.

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После длительных дебатов законопроект приняли с минимальным преимуществом — 218 голосов «за» против 214 «против». Среди противников — два республиканца: Томас Масси (Кентукки) и Брайан Фитцпатрик (Пенсильвания).

Ожидается, что Трамп подпишет закон 4 июля — в День независимости США — во время торжеств в Белом доме.

Напомним

«Минфин» писал, что республиканцы в Сенате США во вторник, 1 июля, после более чем 24-часовых дебатов, приняли масштабный законопроект президента Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов.

Основные положения законопроекта

Документ предусматривает продление налоговых льгот, введенных в первую каденцию Трампа, а также ряд новых. В то же время, он предусматривает увеличение расходов на безопасность границ и оборону.

Финансировать эти шаги планируется, в частности, за счет сокращения социальных программ, таких как Medicaid (медицинское страхование для малоимущих) и программа продовольственных талонов, что вызвало резкую критику со стороны Демократической партии.

Экономическое влияние и критика

Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса США, только налоговые положения этого законопроекта увеличат дефицит государственного бюджета на $3,8 трлн до 2034 года. Это вызывает серьезные опасения среди инвесторов по поводу устойчивости американских государственных финансов.

Почему это важно

Принятие этого законопроекта является большой победой для президента Трампа и четким сигналом о направлении экономической политики США на ближайшие годы. Приоритетом становятся налоговые сокращения и расходы по обороне и безопасности, тогда как социальные программы и фискальная дисциплина отходят на второй план.

Прогноз Бюджетного управления Конгресса об увеличении дефицита на $3,8 трлн — мощное предупреждение для финансовых рынков. Он подтверждает опасения инвесторов по поводу роста национального долга США, что может усилить давление на доллар и создать долгосрочную нестабильность.