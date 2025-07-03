Ощадбанк выиграл апелляцию у россии по делу на $1,5 млрд за потерянные активы в Крыму

1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Ощадбанка , отклонив апелляцию рф и оставив в силе решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года, обязавшее страну-агрессора компенсировать ущерб, который банк понес вследствие аннексии украинского Крыма. Об этом говорится в сообщении банка.

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Также апелляционный суд указал, что решение Арбитражного трибунала Парижа от 26 ноября 2018 года признано на территории Франции и дополнительно взыскало с российской федерации 300 тыс. евро судебных издержек.

Вчера это решение стало публичным и было отражено в международных СМИ.

«Победа Ощадбанка по делу против российской федерации еще раз доказывает: стремление заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за ущерб, нанесенный из-за оккупации части территории Украины, имеет хорошую перспективу. Сумма ущерба, назначенного к взысканию по решению суда, превышает $1,5, и Ощад и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы взыскать эту сумму с рф», — отметила Роза Тапанова, член Набсовета Ощадбанка.

«Решение Апелляционного суда Парижа, как и арест Ощада российских активов во Франции на сумму более 87 млн евро, состоявшийся недавно, является частью системной работы банка по компенсации ущерба, нанесенного агрессором. Мы являемся первым банковским учреждением, которое выиграло подобное дело против российской федерации, и считаем наш прогресс по этому делу указателем, который дает надежду многим украинским бизнесам достичь справедливости по возмещению потерь от российского вторжения в Украину», — подчеркнул Сергей Наумов, председатель правления Ощада.