Банкинг без границ и комплаенс-сопровождение: как банки меняют премиальное обслуживание

Банки сокращают присутствие в Private Banking, но при этом активно развивают премиальные услуги. Отчасти такой разворот связан с тем, что украинцы активно накапливают средства в банках, и все чаще попадают в категорию премиальных клиентов. Как выглядит обновленный портрет VIP-клиента и что предлагают банки в премиум-сегменте, рассказывает «Минфин».

Почему VIPов становится больше

Премиальный банкинг становится все более интересным направлением для финансовых учреждений. Сложная ситуация в стране вынуждает украинцев формировать финансовую подушку, а ограниченность в инвестиционных инструментах подталкивает нести отложенные средства в банки. В итоге — на банковских счетах более активно накапливаются средства, а значит, розничные клиенты скорее «дорастают» до премиального сегмента, а клиенты премиального — до Private Banking.

Банкиры констатируют: за последние три года количество премиум-клиентов стабильно увеличивается. В Ощадбанке, например, в 2024 году прирост составил 64%.

По словам финансистов, конкуренция за денежных клиентов очень высокая, ведь премиальный сегмент — один из самых доходных в розничном банкинге. Но такие желанные клиенты выдвигают высокие требования к сервису, ожидают не только качественного банковского продукта, но и исключительного отношения, быстрого реагирования на проблемы, возникающие в пользовании банковскими продуктами, глубокой экспертизы и доверия.

«Поэтому, премиальный банкинг — это сервис, ориентированный на индивидуальный подход, комфорт и доверие, где каждая финансовая потребность клиента рассматривается не как стандартная операция, а как отдельная история, учитывая личные приоритеты, стиль жизни и будущие цели», — объясняет директор департамента премиального банкинга Ощадбанка Дмитрий Соловьев.

Как получить премиум-статус

Особый статус клиента в украинских финучреждениях на самом деле не так сложно получить. Для этого нужно иметь на счетах определенную сумму денег — обычно около 1 млн грн.

Также премиальный пакет можно купить. Он может обходиться от 600 грн в месяц и более, в зависимости от класса карты, на базе которой он реализован, от предусмотренных в нем количества сервисов и услуг и качества их предоставления.

Правда, банки часто предоставляют возможность бесплатного обслуживания при выполнении определенных условий. К примеру, если ежемесячная сумма обращения наличных составляет от 20 тыс. грн, как, например, в Креди Агриколь для пакета Sommelier, и в Райффайзене для пакета «Престиж». Или же, если среднедневной остаток на счете не опускается ниже определенного лимита, скажем, для пакета Sommelier это 150 тыс. грн.

В любом случае, даже учитывая все расходы по обслуживанию, пакеты приносят больше преимуществ. Основная их выгода для клиента заключается в бесплатных услугах, за которые, как правило, приходится доплачивать: персональный менеджер, бонусные программы, сервисы для путешественников, сниженные комиссии на операции с деньгами и т. д. Если правильно выбрать пакет и активно пользоваться всеми опциями, то, как утверждают банкиры, можно экономить от 20 тыс. грн и больше в год.

Что касается профайла премиального клиента, по словам опрошенных «Минфином» банкиров, за последние три года он не сильно изменился. Правда, немного помолодел: если раньше это были в основном люди 40−60 лет, то теперь все чаще среди них появляются 30−35-летние. В остальном все то же: наличие больших сбережений, транзакций на тысячи гривен ежемесячно, интерес к инвестициям.

«Это также топ-менеджеры и работники с высоким уровнем дохода, которые используют несколько продуктов банка. Их запросы, безусловно, нуждаются в индивидуальном подходе и широком перечне инструментов банкинга, в частности, в управлении капиталом», — дополняет директор департамента развития премиум-банкинга Креди Агриколь Украина Елизавета Тимошенко.

Среди основных запросов состоятельных клиентов, кроме, безусловно, надежности финучреждения, банкиры выделяют следующие:

обслуживание за границей;

семейный банкинг;

персонализированное обслуживание с акцентом на управлении активами, инвестиционных стратегиях, финансовом и наследственном планировании, налоговой оптимизации.

Топ-5 премиальных карт с привилегиями

На украинском рынке в премиум-сегменте работает около двух десятков банков. 18 из них боролись за первенство в номинации «Лучшая премиальная карта» на одной из самых уважаемых отраслевых премий в банковском секторе — FinAwards 2025. «Минфин» проанализировал предложения 5 финучреждений, признанных самыми лучшими в этой номинации.

Совершенно ясно, что банки заметно нарастили поддержку своих клиентов за рубежом, расширили услуги для путешествующих, увеличили количество партнерских программ и кешбеки, а также акцентировали внимание на инвестиционном направлении. Кроме того, большое значение набирают дистанционные каналы обслуживания, а консьерж-сервис и персональный менеджер становятся незаменимыми помощниками статусному клиенту по все более широкому кругу вопросов.

Предложения банков, занявших первые 5 мест в номинации «Лучшая премиальная карта» FinAwards 2025

Банк/название продукта Стоимость выпуска, грн Обслуживание, грн в месяц и/или на год Комиссия за снятие средств Переводы с карточного счета Основные преимущества АТ «Креди Агриколь Банк"/Карточное пакетное предложение «Sommelier» 1 000 — для общего перечня клиентов;

0 — для клиентов, которые обслуживаются в рамках Зарплатных проектов, предпринимателей, IТ-предпринимателей 1 000 — ежемесячная плата;

10 000 — годовая плата Для общего перечня клиентов:

в банкоматах банка: 35 000 грн/мес. — бесплатно, свыше — 0,8%+10 грн за транзакцию; в банкоматах других банков в Украине: 0,8% + 10 грн; в сети зарубежных банков: не тарифицируется Для клиентов из Зарплатных проектов, пенсионно-социальных и IТ-предпринимателей: в банкоматах банка и зарубежных банков: не тарифицируется; в сети других банков Украины: 35 000 грн/мес. бесплатно, свыше — 10 грн за транзакцию 1% — за списание собственных средств при переводе Р2Р с карты через сервисы других банков; 2,5% — за списание кредитных средств при переводе Р2Р с карты через сервисы других банков; 2%, минимум 50 грн — безналичный одноразовый перевод средств на счета третьих лиц и собственные счета, перевод в отделении *Персональный менеджер 24/7. *Возможность оформить бесплатно 4 дополнительных карты. *Консьерж-сервис для себя и доверенного лица. *Lounge Key (+1 гость бесплатно). *Travel Experiences (бесплатно, без выполнения дополнительных условий): Fast Track, посещение бизнес-залов аэропортов мира, скидки в ресторанах аэропортов, трансфер в аэропорт и обратно, сервис Meet&Greet на киевском вокзале. *Эксклюзивные винные мероприятия, приглашения на закрытые дегустации и специальные предложения от партнеров. *5,5% — начисление на остаток. *Доставка карт за границу. 0 — при условии оборота от 20 000, или среднедневного остатка от 150 000 АТ «Ощадбанк"/Mastercard World Elite в тарифном пакете MORE 0 0 — неименная или цифровая карта 9 000 грн/год или 900 грн ежемесячно — именная карта В банкоматах Украины: 50 000 грн/месяц — 0, сверх лимита — 1% от суммы; в кассах отделений банка с картой — 0; за рубежом — 10 000 грн/месяц — 0, сверх лимита — 1,5 % от суммы + 35 грн Через Мобильный Ощад/ИПТ/АТМ — 0; На карты Ощадбанка, по номеру телефона и на карты других банков: 50 000 грн/месяц — бесплатно, сверх лимита — 1% от суммы; По произвольным реквизитам на счета в других банках: через приложение — 0,5% от суммы платежа (min 5 грн — max 500 грн) *Персональный менеджер 24/7. *Возможность оформить бесплатно одну дополнительную карту. *Консьерж-сервис. *Lounge Key (доступ к бизнес-залам в 1 300 аэропортах мира). *Travel Experiences: Fast Track, скидки в ресторанах аэропортов, трансфер в аэропорт и обратно, скидки на прокат авто, сервис Meet&Greet на киевском вокзале. *Бесплатная годовая подписка Megogo на год. *От 3% до 6% — начисления на остаток на мобильных сбережениях. *Бонусные программы — специальные предложения и реальные скидки от партнеров за накопленные баллы. Приватбанк/Пакет Premium MAX с премиальной картой Visa Infinite Premium та World Elite 0 600; 0 — при наличии расходов от 50 000 грн/мес. Во всех банкоматах Украины, а также в кассе отделений банка: собственные — 1%, кредитные — 3% от суммы; за рубежом: собственные — 2%, кредитные — 3%. На карту «Универсальная«/»Универсальная Gold»: собственные — 0, кредитные — 3%. На Карту для выплат: собственные — 0,5% (max 50 грн), кредитные — 3,5%. На карту любого банка Украины (P2P): собственные средства — 0,5% (min 5 грн); кредитные средства — 0,5% (min 5 грн) + 3%; На карту зарубежного банка — 1% (min 50 грн) *Персональный банкир. *Возможность оформить до 5 премиальных карт. *Консьерж-сервис. *Скидку 15% на услуги лаборатории «Дила». *Юридическая поддержка. *Кешбек от 10 до 50 евро за расчеты у партнеров программы. *Полный набор элитных услуг для тех, кто путешествует: скидки на аренду авто, гостиницы, Lounge Key, FastTrack и т. д. *Льготный период на кредитные средства до 55 дней. *PrivatPay — собственный кошелек для удобных оплат. монобанк/карта IRON BANK 2 000 750 — ежемесячно 0,9% — собственные средства, 3% — кредитные средства. Снятие наличных за границей — до 10 000 грн в месяц — без комиссии. Свыше 10 000 грн в месяц — 2% от суммы. На карту или счет физлица в monobank: собственные — 0, кредитные — 3,5%. На карту любого банка Украины (P2P): собственные — 0, кредитные — 3%. На карту зарубежного банка: собственные — 4% от суммы, но не менее 30 грн; кредитные — 3% от суммы, но не менее 50 ₴ *Консьерж-сервис 24/7. *Возможность выпуска дополнительной виртуальной карты бесплатно, но не более 3-х штук за год. Далее цена 100 грн за каждую. *Fast track в зонах вылета в более чем 100 аэропортах. *Полный набор элитных услуг для тех, кто путешествует: скидки на аренду авто, гостиницы, Lounge Key, FastTrack и т. д. *Льготный период на кредитные средства до 31 дня. *Уникальная программа кешбека — «мили». *Доступ в Disneyland Paris и к экскурсиям на специальных условиях Райффайзен банк/Пакет услуг «Престиж» 0 650 0 — при осуществлении платежей от 20 000 грн/месяц Бесплатно по всему миру Бесплатно Р2Р-переводы в системе интернет-банкинг «Raiffeisen Online» на карты других банков — 0,5% (min 5 грн) *Консьерж-сервис с чат-ботом. *Персональный менеджер в комфортных премиум-офисах. *До пяти карт Visa Signature5 — без комиссии. *Fast Track, DragonPass и другие аэропортовые сервисы в более чем 30 аэропортах мира. *Программа лояльности Кешбек от Райфа. *Услуга Телемедицина

Банкинг без границ

Возможность обслуживания за пределами Украины, по понятным причинам, остается одним из главных запросов статусных клиентов. Поэтому большинство банковских премиум-предложений содержат соответствующие опции. Так, в Ощадбанке сообщают, что стать клиентом финучреждения, попасть в VIP-клуб и воспользоваться практически любой услугой, например, открыть депозит или купить военные облигации, можно полностью дистанционно.

Открыть из любой точки мира счет онлайн и получить полный контроль над своими финансами с помощью мобильного приложения позволяет своим клиентам также Креди Агриколь Украина. Более того, финучреждение внедрило доставку карт более чем в 220 стран мира.

Не менее актуален вопрос для владельцев статусных пакетов — условия снятия наличных денег в других странах. Многие банки еще с начала войны установили на эту услугу нулевые тарифы. Среди таких — Райффайзен, Креди Агриколь, Ощадбанк и monobank — за пределами Украины без комиссий позволяют снять только 10 тыс. грн в месяц, за все, что больше — будут взимать 1,5% от суммы + 35 грн и 2% соответственно. В Привате услуга платная — 2% от суммы, если снимать собственные средства, и 3% — кредитные.

«В то же время клиентам банка более удобно и выгодно рассчитываться картой, ведь так они могут получать кешбек и бонусы в рамках программы Mastercard», — отметила директор департамента развития премиум-банкинга Креди Агриколь Украина.

На новый уровень вышла поддержка персонального менеджера. В связи с усилением финансового мониторинга и комплаенса, теперь он должен полностью разбираться во всех требованиях и помогать клиенту под них подстраиваться. Креди Агриколь обеспечивает такую поддержку даже за границей.

«В Польше, куда во время полномасштабной войны мигрировали многие украинцы, персональные менеджеры Креди Агриколь Украина с иностранными коллегами помогут премиум-клиентам собрать документы, организовать встречу и, если нужно, предложат услуги англоязычного менеджера. Такой сервис можно получить в 400 отделениях банка Польши. Среди широкого перечня я бы выделила уникальную услугу поддержки персонального менеджера при прохождении клиентом комплаенс-проверки», — подчеркнула Елизавета Тимошенко.

Поддержка в путешествиях

Спрос на премиальные карты с тревел-сервисом за границей остается высоким, констатируют банкиры. А тяжелая дорога актуализирует спрос на лаунжи и более быстрые зоны обслуживания. По этой причине в премиум-пакетах финучреждений появляется все больше опций для путешествующих.

К примеру, Креди Агриколь для обеспечения спокойствия клиентов во время пребывания за границей включил в премиальные пакетные предложения бесплатное оформление полиса международного автострахования «Зеленая карта». Также банк предоставил своим клиентам бесплатный пакет для использования интернета в роуминге и специальные условия на оформление увеличенного объема гигабайтов.

В целом банкиры отмечают, что все платежные системы в Украине работают над тем, чтобы упростить путь клиента на каждом этапе путешествия — как в стране, так и за ее пределами. Так, в список стран добавляется все больше направлений с услугами «фаст-трек» — отдельной очередью для контроля безопасности в аэропортах. Также в предложениях для статусных клиентов доступны другие услуги, которые делают путешествие и пребывание за границей более комфортными: лаунж-зоны, скидки в ресторанах аэропортов, трансфер в аэропорт и обратно, дисконты на аренду авто и проживание в гостиницах и многие другие.

Инвестиционный вектор

Несмотря на войну, банки продолжают развивать инвестиционные инструменты, адаптируясь к потребностям клиентов и регуляторным ограничениям. В частности, ставку на инвестиционное направление сделал Ощадбанк. Банк уже предоставляет клиентам инвестиционные услуги, которые включают обзор финансовых рынков и консультации по формированию инвестиционного портфеля.

Мы работаем над внедрением услуг финансового планирования и создания индивидуальных инвестиционных стратегий. Планируем развивать это направление по примеру ведущих иностранных инвестиционных банков", — рассказал «Минфину» директор департамента премиального банкинга Ощадбанка Дмитрий Соловьев.

Креди Агриколь также определяет инвестиционное направление как приоритетное. В банке уже не первый год внедрена концепция семейного банкинга. Такой подход предполагает комплексное обслуживание личных, семейных и бизнес финансов клиента у одного портфельного менеджера банка. Для клиентов это удобно. А для менеджера, зная семью, всех ее членов, позволяет давать намного более полезные советы и предусматривать их потребности на будущее.

Кроме того, международная группа Credit Agricole представлена в 46 странах и имеет в своей структуре Amundi — компанию по управлению активами, Indosuez Wealth Management и т. д.

«Нашим клиентам, у которых есть сбережения на счетах за рубежом, мы можем посоветовать самые лучшие решения по перечню услуг нескольких инвестиционных фондов, имеющих различные риск-профили и формирующие свои портфели как по акциям, так и по долговым ценным бумагам. Наша стратегия развития — быть для клиентов не просто советником по банковским делам, а надежным партнером во всех жизненных ситуациях, связанных с инвестициями, или в юридических вопросах, или даже lifestyle», — говорит Елизавета Тимошенко.

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Перспективы премиум-банкинга в Украине

Эксперты убеждены, что банки, в любом случае, будут продолжать развитие услуг и сервисов для премиум-клиентов.

Среди ключевых направлений развития премиального обслуживания финансисты выделяют следующие:

Расширение инвестиционных сервисов и перечня инвестиционных продуктов

«В дальнейшем будет развиваться инвестирование в корпоративные облигации и ценные бумаги инвестиционных фондов, инвестирующих в недвижимость и землю в Украине. Также существует большой отложенный спрос на инвестиции в ценные бумаги иностранных эмитентов. В настоящее время доля украинцев, инвестирующих в ценные бумаги (конечно, прежде всего в ОВГЗ), составляет менее 1% населения Украины. Поэтому есть значительный потенциал роста по этому показателю», — отмечает Дмитрий Соловьев.

Цифровизация премиального банкинга

Финансисты будут развивать мобильные инвестиционные сервисы: мировой тренд — инвестирование через мобильные приложения, поэтому спрос на цифровые инвестиционные услуги будет только расти.

Внедрение дополнительных премиальных сервисов и партнерских программ

Кроме банковских услуг, премиум-клиенты высоко ценят эксклюзивные привилегии, улучшающие их повседневную жизнь. Например, пользователи премиальных карт Ощада получили доступ к таким полезным сервисам, как годовая подписка на Megogo, услуги помощи в дороге и Sheriff SOS. С премиальной картой Ощада клиенты получили скидки в ЦУМ и Marco Concert.

Пакетное предложение «Sommelier» от Креди Агриколь Украина дает уникальную возможность клиентам получать приглашения на закрытые дегустации изысканных вин мира.

А владельцам карты IRON BANK от monobank открывает доступ к Disneyland Paris и экскурсиям на специальных условиях.

В целом премиум-банкингу на украинском рынке предсказывают большие перспективы, но насколько интенсивно он будет развиваться — это прежде всего зависит от хода событий на фронте, интенсивности обстрелов инфраструктуры и общей экономической ситуации в стране.