Кабмин утвердил план инвестиций более чем на 580 миллиардов: Куда пойдут деньги

В среду, 2 июля, Кабинет Министров Украины утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2026−2028 годы. Документ одобрен Стратегическим инвестиционным советом и утвержден Правительством одновременно с одобрением Бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Цель плана — оптимизация использования бюджетных ресурсов, повышение прозрачности в расходовании публичных средств и усиление интеграции инвестиций в систему стратегического планирования. Такой подход позволит сконцентрировать финансирование на приоритетных проектах и программах для граждан.

План включает 12 приоритетных отраслей, включая транспорт, энергетику, жилье, муниципальную инфраструктуру, здравоохранение, образование и науку, правовую деятельность и судопроизводство, публичные финансы, окружающую среду, публичные услуги и цифровизацию, общественную безопасность, а также социальную сферу.

Именно эти секторы будут направлены публичные инвестиции в течение следующих трех лет. Отбор секторов производился с учетом потребностей, приоритетов и бюджетных возможностей государства, а также в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

Также определено 51 приоритетное направление, согласованное с Планом восстановления Украины, Государственной стратегией регионального развития и соответствующими секторальными стратегиями.

Особый акцент сделан на сквозных стратегических целях — энергоэффективности, климатической адаптации, гендерном равенстве и безбарьерности.

Объем финансирования публичных инвестиций на 2026−2028 годы составляет 581,3 млрд грн, в частности:

214,7 млрд грн — в 2026 году;

197,2 млрд грн — в 2027 году;

169,4 млрд грн — в 2028 году.

Публичные инвестиции в 581,3 млрд грн на 2026−2028 годы будут обеспечены за счет:

234,2 млрд грн — общего фонда государственного бюджета;

248,1 млрд грн — средств под государственные гарантии;

91,4 млрд грн — ресурсов международных финансовых организаций и правительств иностранных стран;

6,9 млрд грн — Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации;

0,6 млрд грн — Государственного фонда обращения с радиоактивными отходами;

0,1 млрд грн — Государственный фонд развития водного хозяйства.

Финансирование из бюджета смогут получить только инициативы, которые отвечают определенным направлениям и гарантируют прозрачность и результативность расходов.

Формирование приоритетных направлений публичного инвестирования осуществлялось на основе предложений отраслевых министерств и с учетом соответствующих секторальных стратегий, Государственной стратегии регионального развития Украины, результатов быстрой оценки потребностей (RDNA4), Плана Украины (Ukraine Facility), определены приоритеты Украинской платформы доноров.

Среднесрочный план определяет приоритеты, позволяющие эффективно направлять государственные средства на наиболее важные для страны проекты.

Он формирует основу подготовки и оценки инвестиционных проектов и создания Единого государственного портфеля публичных инвестиций.