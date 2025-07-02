Сенат США с минимальным преимуществом одобрил налоговый законопроект Трампа

Республиканцы в Сенате США во вторник, 1 июля, после более чем 24-часовых дебатов, приняли масштабный законопроект президента Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении государственных расходов. Голосование завершилось с минимальным перевесом, а решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Венс. Об этом в среду, 2 июля, сообщает Reuters.

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Детали голосования

Законопроект был принят со счетом 51−50. Против него проголосовали все демократы, к которым присоединились трое сенаторов-республиканцев. Поскольку голоса разделились поровну (50 на 50), решающим стал голос вице-президента.

Лидер сенатского большинства Джон Тьюн защитил законопроект, заявив, что он является выполнением предвыборных обещаний Трампа.

«Никаких налогов на чаевые, никаких налогов на сверхурочную работу, более низкие налоги для пожилых людей, для получателей социального обеспечения. Все это нацелено на американцев, их семьи, которые работают», — сказал он.

Основные положения законопроекта

Документ предусматривает продление налоговых льгот, введенных во время первого срока Трампа, а также ряд новых. В то же время он предусматривает увеличение расходов на безопасность границ и оборону.

Финансировать эти шаги планируется, в частности, за счет сокращения социальных программ, таких как Medicaid (медицинское страхование для малообеспеченных) и программа продовольственных талонов, что вызвало резкую критику со стороны Демократической партии.

Экономическое влияние и критика

По оценке Бюджетного управления Конгресса США, только налоговые положения этого законопроекта увеличат дефицит государственного бюджета на $3,8 трлн до 2034 года. Это вызывает серьезные опасения среди инвесторов относительно устойчивости американских государственных финансов.

Теперь законопроект вернется в Палату представителей для дальнейшего рассмотрения, прежде чем попасть на подпись президенту.

Почему это важно

Принятие этого законопроекта Сенатом, даже с минимальным преимуществом, является большой победой для президента Трампа и четким сигналом о направлении экономической политики США на ближайшие годы. Приоритетом становятся налоговые сокращения и расходы на оборону и безопасность, тогда как социальные программы и фискальная дисциплина отходят на второй план.

Этот шаг закладывает основу для серьезной политической и экономической битвы. Крайне неустойчивая поддержка в Сенате и ожидаемое сопротивление в Палате представителей делают окончательную судьбу закона неопределенной.

Прогноз Бюджетного управления Конгресса об увеличении дефицита на $3,8 трлн является мощным предупреждением для финансовых рынков. Он подтверждает опасения инвесторов относительно роста национального долга США, что может усилить давление на доллар и создать долгосрочную нестабильность.