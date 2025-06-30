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30 июня 2025, 16:46 Читати українською

В Украине одобрили Стратегию по развитию ипотечного кредитования

Совет по финансовой стабильности Украины принял Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Ипотеку будут выдавать по европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Совет по финансовой стабильности Украины принял Стратегию по развитию ипотечного кредитования.
Фото: depositphotos

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Что известно

Стратегия разработана в соответствии с одобренной Советом концепцией, согласованной с МВФ, и предусматривает:

  • внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке;
  • обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков;
  • внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшения обмена информацией, в частности, через создание открытой базы данных цен на недвижимость;
  • усовершенствование законодательства и подзаконных актов в части улучшения регулирования процессов застройки с целью снижения рисков недостройки и повышения прозрачности продажи недостроенной недвижимости;
  • обновление стратегии оператора государственной программы есть Обитель ЧАО «Укрфинжитло» и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки;
  • определение условий выпуска покрытых облигаций и секьюритизации.

Читайте также: Как развивается ипотека во время войны

Совет также одобрил обновление Стратегии развития финансового сектора, в которой актуализирован анализ финансового сектора, перечень индикаторов и их целевых значений, а также добавлены меры по реформированию системы общеобязательного государственного социального страхования.

Одобренные документы, в частности обновленная Стратегия развития финансового сектора Украины и Стратегия по развитию ипотечного кредитования, будут обнародованы дополнительно после утверждения.

Кроме того, Совет рассмотрел обзор системных рисков, согласно которому ключевыми рисками остаются течения полномасштабной войны и усиление геополитической неопределенности. В то же время восстановление экономики продолжается, а риски финансового сектора умеренные.

Потребность в поддержке партнеров сохраняется, в частности, за счет обездвиженных российских активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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