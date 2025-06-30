Налог на элитные авто: бюджет уже получил более 95 млн грн

За 5 месяцев этого года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн. транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы.

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Уплата налога

Транспортный налог уже уплатили более 5,6 тысяч человек.

Самые большие суммы поступили от автовладельцев:

Киева — 29,5 млн грн,

Днепропетровщины — 9 млн грн,

Одесщины — 8,3 млн грн,

Львовщины — 6,3 млн гривен.

Кто должен уплатить налог

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2025 — 3 млн грн).

Ставка транспортного налога — 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

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Список легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном вебсайте (www.me.gov.ua) ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2025 году в список попали следующие марки автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Toyota.

Уведомление о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.

Для физических лиц формируются налоговые уведомления — решения и направляются по почте по месту налогового адреса. Если же физлица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, получат начисления в электронном кабинете.