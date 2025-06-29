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29 июня 2025, 14:06 Читати українською

Реформа бизнес-среды: Зеленский ликвидировал 5 органов и создал Совет по поддержке предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации 5 совещательных органов при Офисе президента и создал новый Совет по поддержке предпринимательства. Соответствующий документ № 421/2025 обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации 5 совещательных органов при Офисе президента и создал новый Совет по поддержке предпринимательства.
Фото: president.gov.ua

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Какие органы ликвидировали

Зеленский ликвидировал пять консультативных органов:

  • Национальный совет реформ;
  • Национальный инвестиционный совет;
  • Совет по содействию развитию малого предпринимательства;
  • Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения;
  • Исполнительный комитет реформ.

Новый консультативно-совещательный орган создан для налаживания взаимодействия между властью и бизнесом для решения практических проблем предпринимателей.

Основные задачи

Основными задачами Совета по поддержке предпринимателей являются:

  • анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений по возможным путям их решения;
  • разработка мер по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, защиты права собственности и конкуренции в соответствии с наилучшими практиками регулирования бизнес-среды;
  • проработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по усовершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза;
  • содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, представляющими их интересы общественными объединениями с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.

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Кто входит в Совет

Главой Совета по поддержке предпринимателей стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Его заместителем будет министерша экономики Юлия Свириденко.

В состав Совета вошли представители бизнеса, правительства, местного самоуправления и общественных организаций. Среди известных имен:

  • соучредитель monobank Олег Гороховский,
  • соучредитель сети АТБ Геннадий Буткевич,
  • соучредительница Эпицентра Галина Герега,
  • совладелец Rozetka Владислав Чечеткин,
  • главный исполнительный директор МХП Юрий Косюк.

С полным составом Совета можно ознакомиться на сайте Офиса президента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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