Джеффри Катценберг: он создал «Короля Льва» и «Шрека», а ты даже не знаешь его имени

Джеффри Катценберг сделал одну из самых успешных карьер в истории Голливуда. Он смог реанимировать приходящую в упадок студию Disney, а когда был уволен из нее, основал собственную кинокомпанию. «Минфин» рассказывает историю легендарного продюсера, полную интриг, конфликтов и даже борьбы за кресло президента США.

Звездный путь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

Родился будущий кинопродюсер в еврейской семье в Нью-Йорке в 1950 году. Семья, хотя и не владела большим состоянием, но и не нуждалась, мать — художница, а отец работал биржевым маклером.

Развивать карьеру Джеффри начал в 14 лет, когда как волонтер присоединился к предвыборной кампании будущего мэра Нью-Йорка Джона Линдсея. Впоследствии Катценберг вспоминал, что особенно не знал, какая программа у мэра и, тем более, не разделял его взглядов, — для него было главным «находиться в процессе».

Благодаря своей показательной активности Джеффри сблизился с новым мэром города и остался работать в его команде. Катценберг был неофициальным казначеем предвыборной кампании Линдсея и часто носил чемодан с деньгами. В конце концов это не закончилось для него ничем хорошим — когда мэра обвинили в получении взяток, расследование касалось и доверенного помощника. Возможно, причиной обвинений была внутрипартийная борьба Линдсея с президентом Ричардом Никсоном. Во всяком случае, после нескольких лет расследований обвинения так и не были предъявлены.

Катценберг попытался учиться в местном университете, но не слишком удачно — ушел из него уже через год и решил переехать в Лос-Анджелес. Там устроился помощником независимого продюсера.

«Ладно, вот что тебе нужно сделать в этом городе: ты должен выиграть премию „Оскар“, и ты должен владеть домом на пляже в Малибу», — вспоминает свои жизненные планы в первые дни после переезда Джеффри.

Настоящий толчок карьеры Катценберга начался в 24 года, когда стал помощником главы правления студии Paramount Барри Дилера.

По словам Катценберга, работа помощника, который «разбирает почту», — это самый простой способ узнать, как устроена компания. «Ты получаешь основные уроки жизни и бизнеса, и изученное на этих уроках не меняется, как бы высоко ты ни поднялся по карьерной лестнице. Эти первые шаги определяют твой характер на всю жизнь», — рассказывает Джеффри.

Вместе со взлетом карьеры босса, вверх двигался и Катценберг, которому наконец доверили продюсировать полнометражный фильм по мотивам сериала «Звездный путь». Джеффри не сумел удержать существенно выросший бюджет картины, но кассовый успех фильма все оправдал. Потому начинающий продюсер получил новые проекты.

Во время работы в Paramount Катценберг поработал, в частности, над такими культовыми картинами, как «Индиана Джонс: В поисках потерянного ковчега» и «Офицер и джентльмен».

Не менее знаковым стало то, что именно в этой студии его непосредственным руководителем стал Майкл Айснер, с которым они будут работать в одной команде 19 лет.

Самый лучший ученик Волта Диснея

В 1984 году Майкл Айснер стал главным исполнительным директором The Walt Disney и пригласил Катценберга возглавить отдел кинопроизводства и анимации. На первый взгляд, это была невероятно высокая должность для Джеффри, которому исполнилось всего 34 года. Но — только на первый.

Хотя после смерти Уолта Диснея еще не прошло и двадцати лет, его наследство было почти полностью утрачено. Компания зарабатывала на парках аттракционов, выпускала в повторные прокаты свою классику тридцатых и сороковых годов и продавала мерч по ее мотивам. Однако новых успешных картин практически не было.

В то время Айснер всерьез размышлял над тем, чтобы вообще закрыть кинопроизводство и превратить The Walt Disney в компанию по управлению парками развлечений. Ближе всего к закрытию был отдел анимации — снимать мультфильмы было дорого, долго, а в прокате они мало кого интересовали.

Именно это умирающее подразделение и возглавил Катценберг. Он прекрасно понимал, куда шел, но Айснер немного подсластил ему работу — пообещав бонус в 2% от всей прибыли кинопроизводства. Собственно, прибыль в первый год работы Джеффри составляла всего $2,2 млн. По этому показателю Disney был худшей студией в Голливуде. Поэтому молодой руководитель рисковал получать 2% «от ничего». Но это, очевидно, не входило в его планы.

«Я тогда ничего не знал об анимации. В детстве, конечно, я смотрел мультики, но никогда не изучал анимацию, у меня не было ни одного опыта в этом вопросе. Я никогда не изучал ни искусство, ни кинематограф. К решению своей задачи я подошел просто: попытался сначала выяснить, как делаются анимационные картины, и что отличает их от другой продукции», — рассказывает Катценберг.

По его словам, бездонным источником полезной информации стал архив компании Disney, в котором была собрана потрясающая библиотека работ Уолта Диснея, его записок и документов. «Изучение этих работ и стало моим образованием. Поэтому, во всех смыслах я ученик Уолта Диснея. Конечно, я никогда его не встречал, но мне кажется, что я шел по его пути. Он оставил множество очень конкретных указаний. Какого типа истории должны рассказываться, насколько важен для мультфильма качественный злодей, как должны быть нарисованы персонажи. Десятки указаний — очень простых, фундаментальных и важных», — вспоминает продюсер.

Учеба принесла результат. Первый мультфильм, вышедший под руководством Катценберга, — «Кто подставил кролика Роджера?» — успешно выступил в прокате и получил положительные отзывы критиков.

А дальше студия вошла в период, который часто называют «серебряным», после «золотого», времен самого Диснея. В кинотеатры вышли «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев».

Параллельно студия развивала направление игрового кино. Настоящими хитами стали мелодрама «Красотка» и «Криминальное чтиво» (фильм Квентина Тарантино принадлежит The Walt Disney благодаря инициированному Катценбергом соглашению о покупке Miramax).

Богат лишь на бумаге

Кассовые успехи делали богатой компанию, но не самого Катценберга. Дело в том, что его отношения с Айснером начали портиться, и тот год за годом задерживал выплату бонусов.

И если с отсутствием денег Джеффри еще мог смириться, то карьерного роста — нет. Между ним и Айснером была устная договоренность, что он станет президентом Disney (по факту вторым человеком в компании), но когда кресло стало вакантным, назначили другого. Причиной этого обозреватели обычно называют ревность Айснера к успеху Катценберга, который, мол, «приписывал себе слишком много заслуг».

Не получив желаемого поста, Катценберг сообщил, что уходит из компании и напомнил, что пришло время выплатить бонусы, которых, по подсчетам продюсера, набежало $250 млн. Только в последний год работы Джеффри в Disney прибыль направления кинопроизводства достигла $850 млн.

В свою очередь, Айснер заявил, что после того, как Катценберг ушел из компании, он нарушил контракт, а значит, права на бонусы у него больше нет.

Поход в собственный бизнес

Деньги Катценбергу нужны были не просто так. Дело в том, что, уйдя из Disney, он стремился и дальше продюсировать мультфильмы. Но проблема заключалась в том, что других студий, в то время производивших полнометражную мультипликацию, фактически не было.

Выход Джеффри нашел достаточно быстро. Он пошел к своим друзьям — режиссеру Стивену Спилбергу и владельцу нескольких медиакомпаний Дэвиду Геффену — и предложил создать новую студию DreamWorks.

К удивлению Катценберга, оба согласились и решили, что каждый внесет в новую компанию равную долю — по $33 млн. Оба партнера Катценберга уже были миллиардерами, а потому без проблем перевели деньги. А вот у Джеффри этой суммы не было.

Он обратился к Айснеру и попросил вернуть ему хотя бы $33 млн, обещая отказаться от остальных бонусов. Но руководитель Disney отказался отдать даже эту сумму.

В конце концов Катценберг наскреб нужные деньги, в частности, заложив дом, и смог вместе с партнерами создать новую компанию. Долг у Disney тоже удалось забрать — продюсер подал в суд и договорился об урегулировании спора перед рассмотрением дела. По сообщению СМИ, компания выплатила ему сумму, близкую к $250 млн, хотя официально эта информация не разглашалась.

Вскоре у DreamWorks появились и внешние инвесторы: $500 млн предоставил соучредитель Microsoft Пол Аллен, а еще $300 млн — южнокорейский медиахолдинг CJ Group.

DreamWorks добилась фантастических творческих результатов. Начиная с 1999 года, ее фильмы трижды подряд признавались лучшими на церемонии «Оскар» — «Красота по-американски», «Гладиатор» и «Игры разума» (правда, два последних были совместным производством с Universal Pictures).

Несмотря на это, компания дважды была близка к банкротству. Сначала из-за убытков в $125 млн после выпуска мультфильма «Синдбад: Легенда семи морей», а второй раз — переоценив спрос на DVD для «Шрека 2» и оставшись с 5 млн непроданных дисков.

В конце концов в 2005 году DreamWorks была продана компании Viacom за $1,6 млрд, включая $400 млн долгов.

Революция в анимации

Несмотря на разные направления работы DreamWorks, основным пристрастием Катценберга оставалась анимация, и для многих студия ассоциируется именно с мультфильмами.

Под руководством Джеффри DreamWorks выпустила «Шрека», «Мадагаскар», «Кунг-фу Панду», «Как приручить дракона» и большое количество другой анимации. Помимо огромной прибыли, эти мультфильмы помогли в продвижении 3D-анимации и изменили правила рассказа историй, сделав их более «взрослыми» и ироничными.

За вклад в индустрию Катценберга называли «королем мультипликации», хотя сам он отвечал, что этот титул должны носить создатели из Pixar.

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Когда DreamWorks был продан Viacom, мультипликационное подразделение не было включено в соглашение. Он продолжил свое существование, как отдельная компания под названием DreamWorks Animation, и даже вышел на биржу.

Правда, в конце концов эта компания тоже была продана в 2016 году. Покупателем выступила NBCUniversal, а сумма сделки достигла $3,8 млрд.

Политика и технологии

Покинув медиа, Катценберг решил попробовать свои силы в технологических стартапах и создал собственную инвестиционную компанию.

Однако здесь дела не пошли. Самым громким проектом в этом направлении стал сервис коротких видео Quibi. Для его запуска Джеффри собрал $1,65 млрд, а инвесторами выступили, в частности, Disney, NBCUniversal, Sony, Viacom. Но просуществовал стартап всего полгода, а затем закрылся. Как объяснял Катценберг, «чтобы вернуть инвесторам хоть часть средств». Между теми в конце концов было разделено $600 млн.

Но еще больший удар по репутации продюсера нанесла его политическая деятельность. Если считается, что Голливуд — это крепость демократов, то Катценберг один из ее капитанов. Он публично и финансово поддерживал кандидатов партии со времен Билла Клинтона, был одним из первых, кто настаивал на выдвижении Барака Обамы в президенты. Он тратил свои средства на проведение маршей за контроль над огнестрельным оружием, финансировал кандидатов на местных выборах.

Вершиной его политической «карьеры» стали прошлые президентские выборы. Катценберг был сопредседателем кампании по переизбранию Джозефа Байдена, а затем получил тот же пост в штабе Камалы Харрис.

Теперь в Голливуде многие обвиняют Катценберга в поражении демократов. Мол, он до последнего настаивал, что Байден «в отличной психической форме», как следствие — время на полноценную замену кандидата истекало.

«Люди взбешены. Катценберг просил большие, большие чеки, а когда люди спрашивали о здоровье президента, он отвечал: „Нет, нет, нет, с ним все хорошо“. Но это была просто ложь, абсолютная ложь», — возмущается один из доноров партии, слова которого приводит Hollywood reporter.

Два подряд громких провала подкосили репутацию Катценберга. Его вес в информационном поле существенно уменьшился, и все чаще основателя DreamWorks воспринимают, как «прошлое» Голливуда.

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Сейчас Катценберг инвестирует в стартап, который делает рекламные видео благодаря ИИ. Выглядит не слишком масштабно, но у него уже был опыт развития компаний, в которые почти никто не верил. Возможно, ему удастся вернуться на вершину и на этот раз.