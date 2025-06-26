Фонд гарантирования вкладов в мае выплатил 3,4 млн грн возмещения

В течение мая 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 3,4 млн грн гарантированного возмещения.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Больше всего этой суммы — 1,4 млн грн — получили вкладчики АО «Банк Сич», ликвидация которого осуществляется непосредственно Фондом.

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,9 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов.

На 31 мая 2025 средства Фонда составляли 50,1 млрд грн.

Читайте также: В мае к банкам в управлении Фонда гарантирования больше всего средств поступило от должников

Напомним