В течение мая 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 3,4 млн грн гарантированного возмещения.
Фонд гарантирования вкладов в мае выплатил 3,4 млн грн возмещения
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Подробности
Больше всего этой суммы — 1,4 млн грн — получили вкладчики АО «Банк Сич», ликвидация которого осуществляется непосредственно Фондом.
Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,9 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.
Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов.
На 31 мая 2025 средства Фонда составляли 50,1 млрд грн.
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Напомним
- Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.
- Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24 февраля 2022 года, составляет почти 8,3 млрд грн, по полной гарантии произведены выплаты вкладчикам 7 банков.
Источник: Минфин
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