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24 июня 2025, 10:05 Читати українською

Visa расширила внедрение стейблкоинов

Компания Visa объявила о значительном прогрессе в внедрении стейблкоинов и расширении возможностей расчетов ими в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), а также о стратегическом партнерстве с Yellow Card, ведущей финтех-компанией Африки. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания Visa объявила о значительном прогрессе в внедрении стейблкоинов и расширении возможностей расчетов ими в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), а также о стратегическом партнерстве с Yellow Card, ведущей финтех-компанией Африки.
Фото: depositphotos

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Модернизация инфраструктуры расчетов

Visa расширяет свое решение для расчетов в стейблокинах для отдельных эмитентов и эквайров в регионе CEMEA, что позволит осуществлять трансграничные транзакции в долларах США с помощью блокчейн-технологии.

Эта инициатива поможет снизить расходы на расчеты и улучшить управление ликвидностью и способна поддерживать проведение расчетов 365 дней в году, включая выходные и праздники.

В 2023 году Visa стала одной из первых крупных платежных сетей, которая начала проводить транзакции в стейблкоинах, введя пилотный проект, позволивший клиентам производить расчеты в USDC — централизованной криптовалюте, цена которой привязана к доллару США.

На сегодняшний день Visa провела расчеты на сумму более $225 миллионов в стейблкоинах для клиентов, приобщившихся к проекту.

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Улучшение трансграничных денежных переводов

Visa заключила партнерство с Yellow Card, ведущей финтех-компанией Африки, чтобы изучить возможности использования стейблкоинов в странах, где работает Yellow Card.

Это поможет оптимизировать казначейские операции и улучшить управление ликвидностью. Партнерство также подразумевает тестирование возможностей интеграции с платформой Visa Direct для дальнейшего исследования и расширения вариантов осуществления трансграничных платежей.

Visa Direct, одна из крупнейших в мире сетей цифровых платежей, обеспечивает безопасные и бесперебойные переводы более чем в 190 странах и территориях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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