Зеленский утвердил закон об освобождении оптоволокна для дронов от налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, отменяющих таможенные платежи на оптоволокно для дронов и налог на добавленную стоимость для товаров, предназначенных для нужд безопасности и обороны. Об этом 13 июня сообщает Верховная Рада Telegram, передает Минфин.

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Закон № 4473-IX вносит поправки в Таможенный кодекс, освобождая от импортных пошлин ввозимые в Украину товары для оборонных целей, в частности оптоволокно для дронов, что будет способствовать созданию благоприятных условий для производства беспилотных систем. Закон № 4474-IX дополняет Налоговый кодекс, отменяя НДС на импорт таких товаров. Как отмечается: «Президент Украины подписал законы, способствующие развитию оборонной промышленности».