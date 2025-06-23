Квартира как «подушка безопасности»: украинцы изменили подход к покупке недвижимости

Военные реалии сформировали новый тренд на украинском рынке недвижимости: все больше людей покупают жилье в относительно безопасных регионах не для переезда или сдачи в аренду, а как своеобразную «подушку безопасности» для своей семьи на случай эскалации боевых действий. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АФНУ) Елена Гайдамаха, пишет Укринформ.

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Новый портрет покупателя

По словам главы АФНУ, на рынке появился новый тип покупателя, который кардинально отличается от традиционного. Эти люди готовы инвестировать значительные средства в жилье, которое может оставаться пустым месяцами или даже годами.

«С некоторого времени мы наблюдаем появление нового портрета покупателя: люди из Днепра покупают в Ивано-Франковске, закрывают квартиры и едут обратно в Днепр. В ожидании — если станет опасно жить, по крайней мере смогут вывезти родных в собственное жилье», — пояснила эксперт.

Она добавила, что такие случаи не единичны, приведя в качестве примера недавнее обращение человека, который хотел приобрести квартиру в Киеве на случай, если ситуация в Запорожье станет крайне опасной.

Влияние на рынок недвижимости

Елена Гайдамаха отметила, что этот тренд создает дополнительный спрос на жилье в относительно безопасных регионах Украины. Этот спрос не связан с реальной потребностью в расселении или улучшении жилищных условий, а продиктован исключительно соображениями безопасности и желанием иметь «запасной аэродром» для семьи.

Почему это важно

Эта тенденция демонстрирует глубокое психологическое изменение в том, как украинцы теперь воспринимают безопасность и планируют свое будущее. Понятие «дом» расширилось и для многих теперь включает наличие «резервного жилья» в более безопасном месте. Это новый, нетипичный для мирного времени драйвер спроса на рынке недвижимости.