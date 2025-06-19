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19 июня 2025, 19:13 Читати українською

Стейблкоины могут укрепить доминирование доллара — министр финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент назвал преувеличенными опасения по поводу потери долларом статуса мировой резервной валюты. По его мнению, напротив, распространение криптовалют и стейблкоинов может даже укрепить позиции доллара в глобальной финансовой системе.

Министр финансов США Скотт Бессен назвал преувеличенными опасения по поводу потери долларом статуса мировой резервной валюты.
Фото: facebook.com/scottbessent2

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«Эмитенты стейблкоинов могут стать одними из крупнейших покупателей американских гособлигаций», — пояснил Бессент.

Он также привел пример Нигерии, где долларовые стейблкоины позволяют людям пользоваться долларом без необходимости физического доступа к нему.

США стремятся стать центром инноваций в цифровых активах

Кроме того, глава Минфина США подчеркнул, что цифровые активы являются одними из важнейших явлений в современном мире, но национальные правительства слишком долго их игнорировали.

«Эта администрация стремится сделать Соединенные Штаты центром инноваций в сфере цифровых активов, и принятие закона GENIUS приближает нас к этой цели», — заявил Бессент.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS). Двухпартийная поддержка прошла с результатом 68 голосов за и 30 против.

Несмотря на успех в Сенате, следующим шагом является голосование в Палате представителей.

Новый закон:

  • требует, чтобы все стейблкоины были полностью обеспечены ликвидными долларовыми активами;
  • обязывает большие эмитенты (капитализация свыше $50 млрд) проходить ежегодный аудит;
  • запрещает таким гигантам, как Meta и Amazon, выпускать собственные стейблкоины без соблюдения жестких критериев по рискам и конфиденциальности;
  • гарантирует владельцам стейблкоинов «суперприоритет» в случае банкротства эмитента.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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