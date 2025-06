Стейблкоины могут укрепить доминирование доллара — министр финансов США

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Эмитенты стейблкоинов могут стать одними из крупнейших покупателей американских гособлигаций», — пояснил Бессент.

Он также привел пример Нигерии, где долларовые стейблкоины позволяют людям пользоваться долларом без необходимости физического доступа к нему.

США стремятся стать центром инноваций в цифровых активах

Кроме того, глава Минфина США подчеркнул, что цифровые активы являются одними из важнейших явлений в современном мире, но национальные правительства слишком долго их игнорировали.

«Эта администрация стремится сделать Соединенные Штаты центром инноваций в сфере цифровых активов, и принятие закона GENIUS приближает нас к этой цели», — заявил Бессент.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS). Двухпартийная поддержка прошла с результатом 68 голосов за и 30 против.

Несмотря на успех в Сенате, следующим шагом является голосование в Палате представителей.

Новый закон: