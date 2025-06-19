Министр финансов США Скотт Бессент назвал преувеличенными опасения по поводу потери долларом статуса мировой резервной валюты. По его мнению, напротив, распространение криптовалют и стейблкоинов может даже укрепить позиции доллара в глобальной финансовой системе.
Стейблкоины могут укрепить доминирование доллара — министр финансов США
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Эмитенты стейблкоинов могут стать одними из крупнейших покупателей американских гособлигаций», — пояснил Бессент.
Он также привел пример Нигерии, где долларовые стейблкоины позволяют людям пользоваться долларом без необходимости физического доступа к нему.
США стремятся стать центром инноваций в цифровых активах
Кроме того, глава Минфина США подчеркнул, что цифровые активы являются одними из важнейших явлений в современном мире, но национальные правительства слишком долго их игнорировали.
«Эта администрация стремится сделать Соединенные Штаты центром инноваций в сфере цифровых активов, и принятие закона GENIUS приближает нас к этой цели», — заявил Бессент.
Напомним
«Минфин» писал, что Сенат США одобрил законопроект о стейблкоинах «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS). Двухпартийная поддержка прошла с результатом 68 голосов за и 30 против.
Несмотря на успех в Сенате, следующим шагом является голосование в Палате представителей.
Новый закон:
- требует, чтобы все стейблкоины были полностью обеспечены ликвидными долларовыми активами;
- обязывает большие эмитенты (капитализация свыше $50 млрд) проходить ежегодный аудит;
- запрещает таким гигантам, как Meta и Amazon, выпускать собственные стейблкоины без соблюдения жестких критериев по рискам и конфиденциальности;
- гарантирует владельцам стейблкоинов «суперприоритет» в случае банкротства эмитента.
Комментарии