ЕС планирует усилить поддержку Украины за счет большей прибыли с активов рф — Politico

Европейский Союз разрабатывает новый план по получению дополнительных средств из замороженных российских государственных активов в поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех чиновников.

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Цель состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование для пострадавшей от войны страны, избегая при этом юридических сложностей, связанных с конфискацией самих активов.

Новый инвестиционный фонд

ЕС рассматривает возможность перемещения почти 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, в новый, более рискованный инвестиционный фонд.

Это позволит генерировать более высокие проценты, которые будут направлены на поддержку экономики Украины. Такой шаг особенно актуален, учитывая потенциальные угрозы финансированию со стороны США.

Активы были заморожены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС стремится использовать только проценты, полученные от этих активов, оставляя основную сумму неприкосновенной во избежание обвинений в нарушении международного права.

Хотя страны «Большой семерки» (G7) ранее договорились предоставить Украине 45 млрд евро из этих активов, доля ЕС в размере 18 млрд евро должна быть полностью выплачена до конца года, что побуждает к поиску решений для продолжения финансирования на 2026 год.

Потенциальные препятствия

Министры финансов ЕС сейчас обсуждают этот план, включая возможное использование новой схемы оборонного кредитования ЕС (SAFE) для Украины.

Ключевым аспектом является передача активов из Euroclear в «специальную целевой компанию» под управлением ЕС, что позволит осуществлять более рискованные инвестиции с более высокой доходностью.

Однако существует потенциальное препятствие — режим санкций ЕС требует единодушного возобновления каждые шесть месяцев, и Венгрия уже угрожала наложить вето на него.

ЕС изучает способы создания нового фонда простым большинством, чтобы обойти возможное вето Венгрии, хотя критики предупреждают о потенциальных компенсационных расходах за непроизводительные инвестиции.