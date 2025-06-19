Цены на сахар упали до минимума за 4 года

Цена июльских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в среду, 18 июня, снизилась на 1,6% и на минимуме составила $0,1582 за фунт. Это минимальный уровень более чем за четыре года — с 14 апреля 2021-го. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

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Причина падения цен

Сахар активно дешевеет с локального пика в середине марта. С 17 марта цена фьючерсов на сахар-сырец обвалилась более чем на 21%, а с начала июня — на 7,2%.

Снижению цены способствовали прогнозы по увеличению поставок сахара из Индии и Таиланда. Эти страны являются одними из крупнейших производителей и экспортеров продукта в мире.

В июне Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии заявляла, что ожидает роста производства сахара в Индии в 2025—2026 годах на 19%, до 35 млн тонн, из-за увеличения посевных площадей тростника.

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Кроме того, Министерство наук о земле Индии прогнозировало количество муссонов и осадков в стране выше нормы, что позитивно повлияет на урожай, пишет издание Barchart.

Наконец, в январе правительство Индии заявило, что разрешит экспорт 1 млн тонн сахара в этом сезоне, ослабив ограничения на экспорт сахара, введенные в 2023 году.

В Таиланде, по данным Управления по сахарному тростнику и сахару Таиланда, производство сахара в 2024—2025 годах выросло на 14%, до 10 млн тонн. А по ожиданиям Службы сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США производство сахара в Таиланде в 2025—2026 годах вырастет на 2%, до 10,3 млн тонн.

Однако цены на сахар поддерживает не совсем удачный урожай тростника в Бразилии из-за засухи. По данным бразильского национального агентства Conab, производство сахара в этой стране в 2024—2025 годах снизилось на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение мирового производства сахара в 2025—2026 годах на 4,7%, до рекордных 189,318 млн метрических тонн, а мировое потребление сахара вырастет на 1,4%, до рекордных 177,921 млн тонн, пишет Barchart. При этом мировой избыток сахара будет выше на 7,5%, чем в прошлом году, и составит 41,188 млн тонн.