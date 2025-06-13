Акции Visa и Mastercard падают из-за планов Walmart и Amazon по выпуску стейблкоинов

Акции Visa Inc и Mastercard Inc упали примерно на 5% в пятницу, 13 июня 2025 г., после публикации Wall Street Journal, где сообщается, что ритейлеры Walmart и Amazon.com рассматривают возможность выпуска собственных стейблкоинов, что может обойти традиционные платежные сети. Об этом передает Reuters.

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Детали потенциальных изменений

По данным издания, Walmart, Amazon, а также компании, такие как Expedia Group и крупные авиаперевозчики, обсуждают запуск стейблкоинов в США. Такой шаг может перенаправить миллиарды долларов платежного оборота от банков и карточных систем, позволяя торговым гигантам снизить комиссии за транзакции и усилить контроль над платежной инфраструктурой. Стейблкоины — это цифровые токены с фиксированной стоимостью, привязанной к валютам, например доллар США, и обычно обеспечены наличными или краткосрочными казначейскими облигациями.

Зависимость от законодательства

Окончательные решения ритейлеров будут зависеть от прогресса с законом Genius Act, предусматривающим регулирование стейблкоинов. Хотя законопроект недавно прошел процедурное голосование в Сенате, ему еще нужно одобрение обеих палат Конгресса.