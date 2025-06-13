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13 июня 2025, 13:01 Читати українською

Стейблкоин PayPal PYUSD станет доступным в блокчейне Stellar

Компания PayPal планирует интегрировать собственный стейблкоин PYUSD в блокчейн Stellar, известный быстрыми транзакциями и низкими комиссиями. Это должно расширить возможности использования токена в международных переводах, микрофинансировании и бизнес-расчетах. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Stellar.

Компания PayPal планирует интегрировать собственный стейблкоин PYUSD в блокчейн Stellar, известный быстрыми транзакциями и низкими комиссиями.
Фото: stellar.org

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Стейблкоин PYUSD был запущен еще в 2023 году в сетях Ethereum, Solana и Cardano. Теперь благодаря Stellar токен получит доступ к дополнительным финансовым инструментам, в частности, сервису Payment Financing (PayFi) для поддержания ликвидности и финансирования.

Stellar позволяет осуществлять мгновенные расчеты более чем в 170 странах, что открывает новые возможности для бизнеса — от оплаты поставщиков до управления запасами.

Окончательный запуск PYUSD на Stellar зависит от одобрения Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

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«В течение многих лет стейблкоины считаются „убийственным приложением“ криптоиндустрии, сочетая мощь блокчейна со стабильностью фиатной валюты. Поскольку мы видим, что кросс-граничные платежи являются ключевой отраслью, где цифровые валюты могут приносить реальную пользу, сотрудничество со Stellar поможет продвинуть использование этой технологии и предоставить преимущества всем пользователям», — заявила Мей Забане, вице-президент PayPal по блокчейну, криптовалют и цифровым валютам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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