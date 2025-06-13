Вновь активизировались мошенники, использующие имя Государственной налоговой службы и представителей региональных управлений якобы для привлечения средств на нужды ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.
Фейковые письма от имени налоговой: Мошенники «собирают» деньги для ВСУ
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«Получил информацию, что такие письма присылают налогоплательщикам!» Это фейк!
По его словам, ГНС уже подготовлено обращение к правоохранителям с заявлением о совершении мошеннических действий.
«Очень прошу всех налогоплательщиков быть осмотрительными. Получили подобное сообщение — немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и сообщайте в ДПС.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцам поступают сообщения якобы от имени Ощадбанка о «задолженности по кредиту». Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
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