Еврокомиссия обнародовала дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом говорится в релизе ЕК от 10 июня, пишет «Минфин».
Венесуэла и Монако, но без рф: Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег
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Кто попал в список
В список ЕС были добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.
В то же время из этого перечня были исключены Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.
В коммюнике ЕК сообщается, что в обновленном списке ЕС учтена работа FATF, и, в частности, ее список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем.
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Постановление по обновленному списку вступит в силу «после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что Еврокомиссия рассматривает возможность добавить россию в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег.
Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы.
Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.
В настоящее время в сером списке FATF находится 21 страна
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