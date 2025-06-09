FT: ЕC рассмотрит включение россии в «серый список» по отмыванию денег

Еврокомиссия рассматривает возможность добавить россию в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Financial Times (FT).

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Детали

За такой шаг выступает «большинство членов Европейского парламента», однако решение еще не принято, отметили представители Еврокомиссии.

Полный «серый список» стран должен был быть опубликован еще на этой неделе, но комиссия отменила его принятие в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». В Еврокомиссии обещают разместить его на следующей неделе.

После попадания в список транзакции лиц, связанных со страной, будут дополнительно проверяться финансовыми учреждениями.

Европейский «серый список» обычно почти полностью соответствует аналогичному документу группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — FATF, отмечает FT. Однако россии в нем нет.

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В предварительном списке Еврокомиссии, с которым ознакомилась FT, россия также не числилась, он был копией последней версии списка FATF. Помимо прочего, ЕС планировал наконец исключить из «серого списка» ОАЭ и Гибралтар.

FATF сделал это еще в 2024 году, однако прошлогодняя попытка ЕС повторить этот шаг потерпела неудачу: предложение отклонили большинство членов Европарламента. Левое крыло выступило против исключения ОАЭ, испанские консерваторы — Гибралтара.

Включение же в список россии поможет убедить членов Европарламента поддержать список, поскольку они могут только одобрить или отклонить его, но не вносить поправки, сообщили FT представители различных парламентских групп.

Серый список

Серый список FATF — это перечень стран, которые, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма, но при этом активно сотрудничают с группой, чтобы устранить эти проблемы.

Страны из серого списка не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом и обязаны улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в более строгий черный список.

В настоящее время в сером списке FATF находится 21 страна, среди которых — Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Хорватия, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам и Йемен. В черный список входят Демократическая Народная Республика Корея (Северная Корея), Иран и Мьянма.