Как украинцы переводят деньги родственникам и партнерам за границу с помощью крипты

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев оказались за рубежом — как временные переселенцы, волонтеры, работники или предприниматели. Несмотря на новые обстоятельства, многие сохраняют связь с Украиной: кто-то помогает родным в ЕС или США, кто-то рассчитывается с иностранными подрядчиками, кто-то поддерживает близких в Польше, Чехии, Грузии, Канаде и других странах. Все эти сценарии объединяет потребность быстро и удобно перевести деньги за границу.

И вот тут начинаются сложности. Из-за валютных ограничений НБУ банковские переводы за границу стали не только дорогими, но и часто недоступными — особенно, когда речь идет о переводе физического лица другому физическому лицу. Альтернативой стали криптовалюты. В этом тексте разбираемся, как построить простую схему денежного перевода с помощью USDT, и почему в ней ключевую роль играют криптообменники, вроде 1654.exchange.

Ограничения на переводы: почему традиционные каналы не работают

До 2022 года украинцы активно пользовались международными системами переводов — SWIFT, Western Union, Wise и другими. Но после начала большой войны НБУ ввел ограничения: валюту можно переводить только в пределах четко определенных целей — на оплату обучения, лечения или в рамках контрактных обязательств.

В итоге, если украинец хочет перевести сестре в Германию 500 евро просто «на жизнь» — легального пути у банка для этого нет. То же касается расчетов с фрилансерами за рубежом или поддержки партнеров в странах Кавказа. В лучшем случае, вас ждет бюрократия, в худшем — полный отказ банка в транзакции.

Поэтому все больше украинцев начали искать альтернативу — и нашли ее в криптовалютах, в частности, в стейблкоинах.

Стейблкоины — новый SWIFT

Стейблкоин — это криптовалюта, курс которой привязан к доллару США (или другому активу). Самый популярный из них — USDT (Tether). Он не подвергается резким колебаниям курса, как биткоин, и работает, как «цифровой доллар».

Главное преимущество криптовалюты в переводах — это скорость, отсутствие ограничений и минимальные комиссии. Если построить правильную цепочку перевода, деньги могут оказаться у вашего родственника или партнера через несколько минут — без каких-либо банковских задержек или объяснений происхождения средств.

Как это работает: простая цепочка UAH > USDT > получатель

Условно разделим перевод на три этапа:

1. Покупка USDT в Украине

Проще всего это сделать через криптообменник — например, 1654.exchange. Выбираете направление UAH → USDT, оплачиваете с помощью банковской карты, получаете USDT на свой криптокошелек, или сразу указываете адрес получателя. Все максимально просто и без лишней бюрократии.

2. Передача USDT получателю

Это может быть любой кошелек — некастодиальный кошелек в смартфоне, например, Trust Wallet, Metamask, или холодный кошелек — Ledger или Trezor. Или это может быть кошелек на централизованной криптобирже, вроде Binance. В зависимости от сети (например, TRC20 или TON), комиссии за транзакцию вполне адекватные и приятно удивят. Получатель получает USDT почти мгновенно.

3. Обмен USDT на местную валюту

Здесь все зависит от страны. В ЕС, США или Канаде USDT можно продать через локальные биржи, криптообменники или даже через p2p-платформы — например, получив евро на местный IBAN или наличными. Так же работает и в Грузии, Турции, Чехии, Польше. То есть стейблкоин USDT становится универсальной валютой для перевода.

Почему выбирают 1654.exchange

Сервис 1654.exchange специализируется именно на простых и удобных обменах криптовалют, включая UAH ↔ USDT, USDC. Его преимущества:

Быстрая обработка: заявки обычно выполняются за 15−30 минут;

Поддержка: живые операторы готовы помочь на каждом этапе;

Простой интерфейс: понятен даже тем, кто впервые имеет дело с криптой;

Безопасность: сервис работает более 4 лет и у него десятки тысяч довольных пользователей.

Также сервис дает возможность сразу указать адрес получателя в USDT или в другой криптовалюте — это удобно, когда деньги переводятся напрямую, а не на свой кошелек.

Для кого это решение

Очевидно, для тех, кто поддерживает семью за рубежом. Таким образом можно быстро перевести, например, несколько сотен долларов в крипте без лишних формальностей.

Вторая группа заинтересованных лиц — предприниматели и фрилансеры. Они часто используют крипту и сервисы для ее обмена, когда нужно рассчитаться с партнером или подрядчиком — не нужно ждать согласования банка. Перевод можно осуществить, согласно вашему инвойсу и контракту для подтверждения транзакции, в случае запроса из банка.

Третья группа, которая активно использует такие переводы, — волонтеры. Деньги для закупок за рубежом можно передать партнерам в крипте быстро и безопасно. Можно осуществить оплату за товар в Китай или страны Запада.

Что нужно знать перед первым переводом

Вот несколько советов, которые нужно выяснить до того, как делать перевод:

Выбирайте стабильную сеть (например, TRC20), чтобы избежать высоких комиссий.

Если у получателя нет кошелька, лучше помочь ему создать Trust Wallet, Metamask или другой удобный вариант.

Уточните заранее, как он сможет обменять USDT или другую криптовалюту в своей стране.

Вывод

Мир изменился, и вместе с ним — финансовые инструменты. Если банки ограничивают ваши возможности, крипта открывает новые. За несколько минут вы можете превратить гривны в «цифровые доллары» и отправить их в любую точку мира. А сервис 1654.exchange — это именно тот удобный шлюз, который делает процесс легким даже для новичка.

За текущими тарифами обмена и новостями можно следить в телеграмм-канале сервиса t.me/exchange1654.