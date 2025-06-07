Швейцария утвердила список из 74 стран для автоматического обмена данными о криптоактивах

Федеральный совет Швейцарии на своем заседании 6 июня принял проект решения, утверждающее список из 74 государств-партнеров для введения международного автоматического обмена информацией (АEOI) относительно криптоактивов. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2026, а первый обмен данными состоится в 2027 году.

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Этот шаг является продолжением ранее принятой инициативы. Еще 19 февраля 2025 года Федеральный совет подал на рассмотрение парламента законопроект о создании национальной и международной правовой базы для обмена информацией о криптоактивах. В настоящее время этот документ проходит обсуждение в парламенте, а его окончательный ввод в действие запланирован на 1 января 2026 года.

Федеральный совет предложил список из 74 стран, с которыми Швейцария планирует автоматически обмениваться информацией с 2026 года. В этот список входят все страны-члены Европейского Союза, Великобритания и большинство стран G20, за исключением США и Саудовской Аравии.

Обмен информацией будет происходить только при двух условиях:

государство-партнер проявит заинтересованность в обмене данными со Швейцарией.

страна будет отвечать требованиям Системы отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework), разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Перед началом фактического обмена данными Федеральный совет проведет проверку, чтобы убедиться, что страны-партнеры продолжают соответствовать установленным стандартам.

Для этого существующий механизм контроля за автоматическим обменом информацией о финансовых счетах будет расширен и на обмен данными о криптоактивах, что потребует внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.