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6 июня 2025, 13:30 Читати українською

Тотальная фискализация: как из «упрощенки» будут выгонять бизнес

Упрощенная система налогообложения может уйти в небытие. Как это может произойти и какими будут последствия, рассказал экономист, эксперт по налоговой и таможенной политике Вячеслав Черкашин. «Минфин» выбрал главное.

Упрощенная система налогообложения может уйти в небытие.

Ближайшие год-два правительство намерено реформировать упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности (УСН). Об этом свидетельствуют Нацстратегия доходов и бесчисленные Меморандумы с внешними кредиторами.

Главный вопрос — как это будет делаться? Из того, что уже написано и сказано чиновниками с Грушевского, идеалом современной УСН там видится ее практически полное поэтапное исчезновение.

Этапы антиреформы

Шаг 1: для плательщиков единого налога поднимут ставку (это уже началось с включением УСН в сферу уплаты военного сбора).

Конечная станция — ставки налогов аналогичные/сопоставимые с общей системой налогообложения (налоговая нагрузка упрощенной и общей систем сравняется, что якобы позволит победить гидру злоупотребления УСН в целях избегания налогообложения, особенно налогов на труд).

Шаг 2: тотальная фискализация и обязательный полный бухгалтерский/товарный учет окончательно станут «унылыми» спутниками упрощенной системы.

Государство хочет контролировать все, хотя функциональная пропускная способность контролирующих органов не может переварить даже существующий объем налоговой информации (пример, низкий коэффициент использования единого реестра налоговых накладных или процедуру CRS международный обмен информацией).

Шаг 3: будут основательно вычищены (прорежены) списки разрешенных видов деятельности. Под занавес модернизации из УСН будут изгнаны все компании (юрлица).

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Вероятный итог

Номинально упрощенная система будет сохранена, но условия ведения бизнеса, административная и налоговая нагрузка будет кратно увеличена, а подавляющее большинство нынешних плательщиков единого налога, скорее всего, вынужденно ее покинут.

УСН перестанет быть драйвером (точкой) роста экономики и базисом украинского среднего класса, превратившись в маргинальную прослойку налогоплательщиков.

О, правительство, имя тебе — вероломство!

Свежий пример реформирования упрощенной системы в Коста-Рике.

  • Ряд видов деятельности освобождается от ведения счетов-фактур.
  • Вводится новый формат расчета налогов на основе квартальных данных с применением коэффициентов к базе налогообложения.
  • Для прибыли — в диапазоне от 0,01 до 0,05 (нижняя базовая ставка в стране 10%), для НДС — от 0,00125 до 0,058 (базовая 13%).
  • Пример: розничная торговля будет платить налог с прибыли и НДС по ставке 1%, а бары и рестораны — 2% и 4% соответственно.
Автор:
Черкашин Вячеслав
Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Черкашин Вячеслав
Источник: Минфин
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