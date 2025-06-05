НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

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Решение правления

«Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это поддержит устойчивость валютного рынка и контролируемость инфляционных ожиданий, что будет способствовать возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления. В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ будет удерживать учетную ставку макропрогнозом», — отметил председатель Андрей Пышный.

Напомним

17 апреля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.